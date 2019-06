iOS 13 ile gelen yenilikler

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

Apple Maps şimdilik Amerika Birleşik Devletleri’nde Google Maps’tan daha detaylı bir deneyim sunuyor. Apple Music uygulamasına gerçek zamanlı şarkı sözleri gösterme özelliği geliyor. Notlar, Mail, Anımsatıcılar ve Fotoğraflar uygulaması baştan aşağıya yenileniyor. Fotoğraflar uygulamasında artık daha https://donanimgunlugu.com/watch-dogs-legion-4k-ekran-goruntuleri-ile-karsimizda-213809detaylı düzenleme yapabilecek ve anılarınızı daha detaylı bir şekilde görebileceksiniz.

iOS 13 ile Apple ile giriş yap seçeneği geliyor. Aynı Facebook ve Google hesabınız gibi uygulamalara Apple hesabınız ile giriş yapabileceksiniz. Ancak burada çok ince bir nokta var. Apple, diğer firmalar gibi email adresinizi direkt olarak sunmuyor. Rastgele bir email oluşturup uygulamalara güvenli bir şekilde kayıt yapabiliyorsunuz.

HomeKit artık daha güvenli hale geliyor. HomeKit uyumlu routerlar sayesinde evinizdeki tüm HomeKit cihazlarınızın güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. Mimojilere artık, makyaj yapabiliyor ve aksesuar ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca mimojilerinizi iMessage ve diğer mesajlaşma uygulamalarında emoji gibi kullanabiliyorsunuz.

AirPods kulağınızdayken gelen mesajlar otomatik olarak okunabiliyor ve anında cevap verebiliyorsunuz. Ayrıca paylaşma özelliği ile dinlediğiniz müziği arkadaşınızın AirPods’una aktarabiliyorsunuz.

iOS 13 alacak cihazlar



iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xr

iPhone Xs

iPhone Xs Max

Watch Dogs: Legion 4K ekran görüntüleri ile karşımızda!