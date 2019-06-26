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iOS 13 ile gelen yenilikler

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TEKNOLOJİ  | 26.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

Apple, bugün herkesin yükleyebileceği iOS 13 Public Beta güncellemesini OTA üzerinden indirime sundu. Bir ton yenilik ile gelen iOS 13’ü şimdiden sorunsuz bir şekilde deneyimlemek için bu güncellemeyi nasıl yükleyebileceğinizi anlattı.

iOS 13 ile gelen yenilikler

Herkesin yükleyebileceği iOS 13 Public Beta güncellemesi bugün yayınlandı. Peki, iOS 13’ün ilk Public Beta sürümü nasıl yüklenir?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

iOS 13 ile uzun zamandır beklenen karanlık tema seçeneği sistem geneline eklendi. Karanlık tema sayesinde iPhone X ve iPhone Xs modellerinde bataryadan tasarruf edilebilecek. iOS’in klavyesinde artık diğer 3. parti uygulamalarda olduğu gibi kaydırarak yazı yazılabilecek.

iOS 13 ile Face ID yüzde 30 daha hızlı çalışıyor, uygulamalar yüzde 60 daha küçük hale geliyor ve tüm uygulamalar iOS 12 sürümüne göre 2 kat daha hızlı açılıyor.

Apple Maps şimdilik Amerika Birleşik Devletleri’nde Google Maps’tan daha detaylı bir deneyim sunuyor. Apple Music uygulamasına gerçek zamanlı şarkı sözleri gösterme özelliği geliyor. Notlar, Mail, Anımsatıcılar ve Fotoğraflar uygulaması baştan aşağıya yenileniyor. Fotoğraflar uygulamasında artık daha https://donanimgunlugu.com/watch-dogs-legion-4k-ekran-goruntuleri-ile-karsimizda-213809detaylı düzenleme yapabilecek ve anılarınızı daha detaylı bir şekilde görebileceksiniz.

iOS 13 ile Apple ile giriş yap seçeneği geliyor. Aynı Facebook ve Google hesabınız gibi uygulamalara Apple hesabınız ile giriş yapabileceksiniz. Ancak burada çok ince bir nokta var. Apple, diğer firmalar gibi email adresinizi direkt olarak sunmuyor. Rastgele bir email oluşturup uygulamalara güvenli bir şekilde kayıt yapabiliyorsunuz.
HomeKit artık daha güvenli hale geliyor. HomeKit uyumlu routerlar sayesinde evinizdeki tüm HomeKit cihazlarınızın güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. Mimojilere artık, makyaj yapabiliyor ve aksesuar ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca mimojilerinizi iMessage ve diğer mesajlaşma uygulamalarında emoji gibi kullanabiliyorsunuz.
AirPods kulağınızdayken gelen mesajlar otomatik olarak okunabiliyor ve anında cevap verebiliyorsunuz. Ayrıca paylaşma özelliği ile dinlediğiniz müziği arkadaşınızın AirPods’una aktarabiliyorsunuz.

iOS 13 alacak cihazlar

iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xr
iPhone Xs
iPhone Xs Max

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Anahtar Kelimeler:
iOS 13 Apple

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