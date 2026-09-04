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iOS 27 ile Apple Takvim uygulamasının tasarımı yenileniyor

Apple, iOS 27 ile birlikte Takvim uygulamasında uzun yıllardır kullanılan bazı temel ekranları yeniliyor. Güncelleme kapsamında etkinlik ayrıntıları ile etkinlik oluşturma ve düzenleme ekranları daha modern bir tasarıma kavuşacak.

Enes Çırtlık

Apple, iOS 27 ile Notlar ve Anımsatıcılar gibi popüler uygulamalarına çeşitli yenilikler getirirken Takvim uygulamasında da dikkat çekici tasarım değişikliklerine hazırlanıyor.

Takvim, Apple'ın hem yeni özellik hem tasarım açısından en az güncellediği uygulamalardan biri. Uygulama, geçen yıl kullanıma sunulan Liquid Glass tasarımına rağmen büyük ölçüde önceki görünümünü korumuştu.
iOS 27 ile Apple Takvim uygulamasının tasarımı yenileniyor 1

iOS 27 ile bu durum değişiyor. Apple özellikle iki temel alanda önemli tasarım değişiklikleri yapıyor:

  • Etkinlik ayrıntıları ekranı
  • Etkinlik oluşturma ve düzenleme ekranları

ETKİNLİK AYRINTILARI EKRANI YENİLENİYOR

iOS 27'de kullanıcılar herhangi bir takvim etkinliğine dokunduğunda karşılarına çıkan ayrıntılar ekranı yeniden tasarlanıyor.

Bilgiler, aynı anda ekranda daha fazla ayrıntı görüntülenebilecek şekilde yeniden düzenleniyor. Yeni simgelerin kullanılması da farklı bilgilerin daha kolay ayırt edilmesini sağlıyor.

Daha küçük arayüz değişiklikleriyle birlikte yeni düzen, etkinlik ayrıntıları ekranına daha modern bir görünüm kazandırıyor.
iOS 27 ile Apple Takvim uygulamasının tasarımı yenileniyor 2

ETKİNLİK OLUŞTURMAK VE DÜZENLEMEK DE KOLAYLAŞIYOR

Benzer tasarım anlayışı, yeni bir etkinlik oluştururken veya mevcut bir etkinliği düzenlerken kullanılan ekranlara da uygulanıyor.

Yeni tasarım sayesinde daha fazla bilgi aynı anda ekrana sığarken etkinlikle ilgili seçenekler de yeniden organize ediliyor. Simgeler, etkinlik ayrıntıları ekranında olduğu gibi burada da görsel yönlendirme amacıyla kullanılıyor.

Ayrıca başlıklar, etkinlikle ilgili farklı parametreleri gruplandırarak kullanıcıların seçenekler arasında daha kolay gezinmesine yardımcı oluyor.

iOS 27 ile Apple Takvim uygulamasının tasarımı yenileniyor 3

LIQUID GLASS GELİŞTİRMELERİ DE TAKVİM'E GELİYOR

Takvim uygulaması, bu iki temel değişikliğin yanı sıra iOS 27'nin sistem genelinde sunduğu Liquid Glass geliştirmelerinden de yararlanacak.

Tüm değişiklikler bir araya geldiğinde iOS 27, Apple Takvim uygulamasına son yıllardaki en dikkat çekici tasarım yeniliklerinden bazılarını getiriyor.

(Kaynak: 9to5Mac)

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS takvim uygulama
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