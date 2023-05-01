Ip Man: Kung Fu Ustası konusu nedir, oyuncuları kimler? Ip Man: Kung Fu Ustası filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Ip Man: Kung Fu Ustası filmi Kanal D'de ekranşara gelecek. Film severler Ip Man: Kung Fu Ustası'nın konusu, oyuncuları ve çekim yılı gibi detaylarını araştırmalarına hız kazndırdılar. Yönetmenliğini Liming Li'nin üstlendiği film, aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. İşte Ip Man: Kung Fu Ustası filmi oyuncu kadrosu, konusu ve tüm detaylar...

IP MAN: KUNG FU USTASI FİLMİ KONUSU

Polis olarak görev yaptığı dönem Ip Man, bir çete liderini tutuklar. Ancak çete liderinin gizemli bir şekilde ölmesinin üzerine Ip Man cinayetle suçlanır. Bu durumun ardından gangsterin kızı babasının intikamını almak için harekete geçer. Polis gücünden ayrılmak zorunda kalan Ip Man bu sırada, yakında Japon ordusunun Guangzhou'ya gelişiyle de mücadele etmek zorunda kalır.

IP MAN: KUNG FU USTASI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Başrollerinde Dennis To,Yuan Li Ruoxin,Tong Xiaohu'nun yer aldığı IP Man: Kung Fu Ustası filminin oyuncuları ve karakterleri şu şekilde;

Dennis To - Ip Man

Yuan Li Ruoxin- Qing Chuan

Tong Xiaohu - Yönetmen Yuan

Yue Dongfeng- Qiao Wu

Cheung Wing-sing olarak Chang Qinyuan

Zhao Xiaoguang Sasaki-Zuo olarak

Ren Yu Tokugawa olarak

Ribby olarak Li Rizhu

San Ye rolünde Michael Wong

IP MAN: KUNG FU USTASI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve dövüş konularını barındıran Ip Man: Kung Fu Ustası filmi 2019 yılında çekilmiştir.



