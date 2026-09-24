vivo S2 FE'nin özellikleri ve görselleri sızdırıldı: Dikkat çeken batarya kapasitesi!

vivo, geçtiğimiz ağustos ayında S2 modeliyle S serisini Hindistan pazarına yeniden getirmişti. Şimdi ise şirketin seriye daha uygun fiyatlı bir model eklemeye hazırlandığı iddia ediliyor.

X üzerinden yapılan yeni bir sızıntıda vivo S2 FE'nin teknik özellikleri ve telefona ait olduğu öne sürülen iki görsel paylaşıldı. Ancak bilgileri paylaşan kaynağın uzun süredir doğrulanmış sızıntılarıyla tanınan bir isim olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu nedenle ortaya çıkan detaylara şimdilik temkinli yaklaşmakta fayda var.

10.000 MAH BATARYA İDDİASI

Sızıntıya göre vivo S2 FE'nin en dikkat çekici özelliği 10.000 mAh kapasiteli bataryası olacak. Telefonun bu bataryayı 44W kablolu hızlı şarj desteğiyle tamamlayacağı belirtiliyor.

Cihazın ön tarafında ise 6,83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekran bulunacağı iddia ediliyor. Panelin 120 Hz yenileme hızı sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Kamera tarafında vivo S2 FE'nin arkasında 50 megapiksel ana kamera, ön tarafında ise 32 megapiksel selfie kamerası yer alacak. Telefonda ayrıca ekranın altına entegre edilmiş parmak izi okuyucusunun bulunacağı söyleniyor.

S2 FE ile standart S2 arasındaki önemli farklılıklardan biri işlemci tarafında ortaya çıkacak. İddiaya göre yeni modelde MediaTek Dimensity 7300e kullanılacak. vivo S2'de ise Dimensity 7360 Turbo işlemci bulunuyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sızıntıya göre vivo S2 FE'nin Hindistan fiyatı 40.000 rupinin altında olacak. Bu rakam yaklaşık 416 dolara karşılık geliyor.

Telefonun 6 Ekim'de vivo V80 ile birlikte tanıtılacağı da iddialar arasında. vivo ise şimdilik S2 FE'nin özellikleri, fiyatı veya çıkış tarihi konusunda resmi bir açıklama yapmış değil.

Kaynak: GSMArena