İpek Filiz Yazıcı'nın tıpa tıp aynısı olan kardeşi Duru'ya beğeni yağıyor

İpek Filiz Yazıcı hem işleri hem de özel hayatıyla dikakt çekiyor. Şu sıralar şarkıcı Ufuk Beydemir ile yaşadığı aşkla konuşulan oyuncunun ailesi de merak ediliyor.

Aslen Trabzon Oflu olan oyuncu, daha önce annesini paylaşmış ve "güzelliğini annesinden almış" yorumları gelmişti.

Daha sonra kız kardeşini de paylaşan İpek Yazıcı, sosyal medyada şok etkisi yarattı.

Kendisine inanılmaz derecede benzeyen kız kardeşi Duru Yazıcı'nın yaşı da sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.



Henüz 11 yaşında olan Duru Yazıcı'nın ablasına benzerliği ve doğal güzelliğine beğeni yağdı.



