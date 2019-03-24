İpek'in annesi anlattı: Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Bayraklı'da yaşayan Özlem Şimşek (43) ve Ekrem Şimşek (54) çiftinin kızları İpek Şimşek, lise eğitimine başlamadan hemen önce sol bacağında hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle 2018 yılı Ağustos ayında doktora başvurdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde yapılan tetkiklerin ardından gelişim ağrısı yaşadığı söylenen İpek, evine gönderildi. Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimine başlayan İpek, ağrılarının devam etmesi nedeniyle bu kez Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, İpek'in sol bacağında, kemiği çoktan zedelemiş olan bir tümör bulunduğu fark edildi.

ANNE YAŞANANLARI ANLATTI



Kızının bu süreçte çok yoğun ağrılar çektiğini dile getiren Özlem Şimşek, yaşananları şöyle anlattı:

"Daha sonra İpek'in bacağını kalçaya kadar alçıya aldılar ve yürümesi yasaklandı. Patoloji raporları temiz çıktı, ancak öyle değilmiş. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevki yapıldı. Ameliyatla tümörlü kemiğin alınacağı, yapay kemik takılacağı söylendi. Yaklaşık 7 saatlik bir ameliyat olması gerekiyordu, ancak 3,5 saatte çıktı. Ameliyatta doktor tümörü gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş ve sadece patoloji için örnek alıp ameliyatı iptal etmiş. Bunun iyi huylu bir tümör olamayacağını anlamış. Bu ameliyatta kırıklara çubuk yerleştirdiler ve tek faydası İpek'in acılarının dinmesi oldu. Daha sonra patoloji sonuçları belli oldu ve yapısı farklı osteosarkom tanısı konuldu. Yaklaşık 2,5 ay önce kemoterapi görmeye başladı. Kemoterapiyle birlikte 62 kilodan 52 kiloya düştü ve saçları döküldü."