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İpek Tanrıyar'a sahnede sürpriz evlilik teklifi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 15:52 | Son Güncelleme

Tiyatro oyuncusu ve eski manken İpek Tanrıyar, sahnede aldığı sürpriz evlilik teklifi karşısında şoke oldu.

İpek Tanrıyar'a sahnede sürpriz evlilik teklifi

2000’li yılların mankeni, şimdinin tiyatro oyuncusu 38 yaşındaki İpek Tanrıyar 2017’de aşk yaşamaya başladığı Murat Evler’den Bilecik’te sahne aldığı tiyatro oyunu sonunda evlilik teklifi aldı. Bu yıl 13’üncü gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen Olgun Portakal oyunu için sahne alan İpek Tanrıyar, oyun sonunda bir sürprizle karşı karşıya geldi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen oyun sonrası Murat Evler, 1 yıllık aşkı İpek Tanrıyar’a tüm seyircinin önünde elinde çiçekle sahneye gelerek sevgilisine “Seninle gecenin bir buçuğunda çılgınca renkli her türlü macerayı yaşamak istiyorum. Amazon’larda el ele dolaşmak, Nil Nehri’nde çırpınışını seyretmek, tehlikelerine ve engellerine aldırmadan her türlü macerayı yaşamak istiyorum. Ama her şeyin ötesinde akıp giden bir şey var, zaman; zaman akıp gitmeden de asıl neyi istediğimi anlıyorum. Ne zaman nerede ve nasıl olursa olsun seninle olmak istiyorum. Benimle evlenir misin aşkım” sözlerini söyledi. Ardından İpek Tanrıyar’ın önüne diz çöken Murat Evler, cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü Tanrıyar’ın parmağına taktı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Tanrıyar, Bilecik’i hayatını sonuna kadar unutmayacağını söyleyerek, “Osmanlı Devleti burada kurulmuş. Biz de sizlerin huzurunda yeni bir yuva kurmak için evet diyorum” dedi.

Alkışlar eşliğinde çift birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştılar.

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Anahtar Kelimeler:
İpek Tanrıyar evlilik teklifi

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