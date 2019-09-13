iPhone 11’in çıkış tarihi hakkında ilk sızıntı!

Apple, bildiğiniz gibi iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerini Apple Store’dan kaldırdı. iPhone Xr’ın fiyatında da 1.000 TL‘ye yakın indirim yapan Apple, şimdilik sadece iPhone 8 ve iPhone Xr satıyor. Muhtemelen Apple elini çabuk tutarak iPhone 11 modellerini Türkiye’de satışa sunabilir.

Ancak iPhone 11’in Türkiye’de 13 Eylül tarihinde satışa sunulmayacağını düşünüyorum. Bu Google Reklam’ların yaptığı bir hatadan ibaret olacak gibi görünüyor. Bakalım Cupertinolu teknoloji devi bize bir sürpriz yapıp iPhone 11’i dünya ile aynı anda ülkemizde satışa sunacak mı?

Son olarak iPhone 11’in Türkiye fiyatının 7.000 TL bandında, iPhone 11 Pro’nun 9.000 TL banından ve iPhone 11 Pro Max’in ise 10.000 TL bandında olacağını belirtelim.



