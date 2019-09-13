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iPhone 11’in çıkış tarihi hakkında ilk sızıntı!

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TEKNOLOJİ  | 13.09.2019 08:35 | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz gün karşımıza iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ile çıktı. Amerika’da 13 Eylül tarihinde ön siparişe sunulacak olan bu modellerin Türkiye’ye ne zaman geleceği açıklanmamıştı. Ancak Google aramalarında ortaya çıkan bilgilere göre; 13 Eylül 2019 tarihinde dünya ile aynı anda iPhone 11 modelleri Türkiye’de de satışa sunulabilir.

iPhone 11’in çıkış tarihi hakkında ilk sızıntı!

Apple, bildiğiniz gibi iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerini Apple Store’dan kaldırdı. iPhone Xr’ın fiyatında da 1.000 TL‘ye yakın indirim yapan Apple, şimdilik sadece iPhone 8 ve iPhone Xr satıyor. Muhtemelen Apple elini çabuk tutarak iPhone 11 modellerini Türkiye’de satışa sunabilir.

Ancak iPhone 11’in Türkiye’de 13 Eylül tarihinde satışa sunulmayacağını düşünüyorum. Bu Google Reklam’ların yaptığı bir hatadan ibaret olacak gibi görünüyor. Bakalım Cupertinolu teknoloji devi bize bir sürpriz yapıp iPhone 11’i dünya ile aynı anda ülkemizde satışa sunacak mı?

Son olarak iPhone 11’in Türkiye fiyatının 7.000 TL bandında, iPhone 11 Pro’nun 9.000 TL banından ve iPhone 11 Pro Max’in ise 10.000 TL bandında olacağını belirtelim.

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iPhone 11 Google iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max

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