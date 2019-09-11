iPhone 11 Türkiye’de ne zaman çıkacak, Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak?

Teknolojiyi, yeni cep telefonu modellerini yakından takip edenler için Apple lansmanları büyük bir heyecan kaynağı. Nitekim Apple’ın iPhone 11 tanıtımı tüm dünyada ilgiyle takip edildi. Türkiye’de de Apple fanları iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max’in özelliklerini ve Türkiye satış tarihi ile fiyatını merak ediyorlar.

iPHONE 11 TÜRKİYE’DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple’ın açıklamasına göre yeni iPhoneların önsiparişleri ABD’de 13 Eylül’den itibaren alınmaya başlanacak ve telefonların gönderimi de 20 Eylül’de başlayacak. Ancak henüz Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağına dair bir bilgi verilmedi.

iPHONE 11 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

iPhone 11’in ABD’de başlangıç fiyatı 700 dolar olarak açıklandı. iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri ise 999, 1099 dolardan başlayacak. Yeni iPhone 11 modellerinin Türkiye satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. 11 Eylül itibari ile 5,80 olan dolar kuruna göre iPhone 11 modellerinin balangıç satış fiyatları 4060, 5800, 6400 TL oluyor ama tabi bu fiyatların üzerine vergilerin geleceği unutulmamalı.