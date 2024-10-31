HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 13 mini ne zaman çıktı? iPhone 12 mini çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

iPhone 13 mini ne zaman çıktı? iPhone 12 mini çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Burcu Tufan Burcu Tufan
31.10.2024 11:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 mini, aynı seriye dahil olan diğer akıllı cihaz modelleriyle beraber Apple Özel Etkinliği kapsamında duyurulmuştur. Kamera, batarya, ekran ve işlemci özellikleri bakımından bir önceki serinin gelişmiş versiyonu olarak piyasaya sürülen ürünün 3 ayrı kapasite seçeneği vardır. Altı farklı renkte üretilmiştir. Bu kapsamda iPhone 13 mini modelinin çıkış tarihi, fiyatı ve temel özellikleri açıklanmalıdır.

iPhone 13 mini ne zaman çıktı? iPhone 12 mini çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Apple markasının 6 ayrı renk ve 3 farklı kapasite seçeneğiyle piyasaya sürülen iPhone 13 mini modeli, 5.4 inç ekran boyutuna sahiptir. Ürünün tanıtım lansmanının Apple Özel Etkinliği kapsamında yapıldığı bilinir. iPhone 13 mini modelinin ultra geniş açılı kamera, 15 W'a kadar kablosuz şarj özelliği gibi özelliklerinin bulunduğu söylenebilir. Ürünün ayrıntılı şekilde incelenmesi için ise iPhone 13 mini fiyat aralığı, çıkış tarihi ve özellikleri ele alınmalıdır.

iPhone 13 mini ne zaman çıktı?

Altı farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen iPhone 13 mini, aynı serinin diğer ürünleriyle beraber Kaliforniya Cupertino'da düzenlenen Apple Özel Etkinliği'nde tanıtılmıştır. Tasarımın lansmanının gerçekleştirildiği gün dikkate alındığı zaman iPhone 13 mini çıkış tarihi 24 Eylül 2021 olarak belirtilebilir. Ürünün ön siparişleriyse tanıtım etkinliğinden 3 gün sonra alınmıştır. iPhone 13 mini modelinin 3 ayrı kapasitedeki opsiyonlarının satışa sunulmasıysa Eylül 2021'in son günlerine denk gelmiştir.

iPhone 13 mini çıktığında ne kadardı?

Apple'ın A15 Bionic çip ile tasarlanan iPhone 13 mini modelinin ilk çıktığı tarihte 10.999 TL'lik satış fiyatıyla piyasaya sürüldüğü görülür. Bu ücret, ürünün 128 GB'lık seçeneği için belirlenen başlangıç fiyatıdır. Dolayısıyla 2021 senesinde satışa sunulan iPhone 13 mini modelinin 256 GB'lık seçeneği ise 11.999 TL'ye temin edilebilmiştir. Yine aynı modelin en yüksek kapasiteye sahip olan 512 GB'lık opsiyonuna 13.999 TL fiyat biçilmiştir.

İncelenen Apple markasına ait akıllı telefon tasarımına yönelik olarak "iPhone 13 mini kaç dolardan çıktı?" sorusuna da yanıt arandığı bilinir. Bu kapsamda ürünün 128 GB'lık modelinin piyasaya sürüldüğü dönemdeki satış fiyatının 699 dolardan başladığı belirtilmelidir.

iPhone 13 mini özellikleri nelerdi?

iPhone 13 mini tasarımının A15 Bionic çip ve 4 çekirdekli GPU ile üretildiği görülür. Buna ek olarak akıllı telefon modelinde 6 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli Neural Engine teknolojisi mevcuttur. Ceramic Shield özelliğine sahip ön yüzeyi bulunan cihazın alüminyum tasarımla buluşturulduğu bilinir. iPhone 13 mini renkleri ise yıldız ışığı, mavi, gece yarısı, yeşil, pembe ve product RED olarak belirlenmiştir. İlgili modelin yakından tanınması için oluşturulan ayrıntılı iPhone 13 mini özellikleri listesi aşağıdaki gibidir:

  • 5.4 inç diyagonal OLED ekran
  • Haptic Touch, True Tone
  • 30 dakikaya kadar en çok 6 metre derinlikte suya dayanıklılık
  • 2 adet performans, 4 tane verimlilik çekirdeği barındıran CPU
  • 12 MP geniş ve ultra geniş açılı ana kamera
  • Safir kristal lens kapağı, %100 Focus Pixels
  • 5G ve LTE desteği, Face ID
  • 4K HDR kalitesine kadar Airplay yansıtma özelliği
  • 17 saate kadar video oynatma
  • 15 W'a kadar kablosuz şarj özelliği
  • Bluetooth 5.0
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti!

TUSAŞ saldırganının ağabeyi işten çıkarıldı

TUSAŞ saldırganının ağabeyi işten çıkarıldı

Market çalışanını dakikalarca darp etmişti!

Market çalışanını dakikalarca darp etmişti!

Bir şehri sarsan olay! 31 Mart'ta bir kez daha seçilmişti: Belediye Başkanı tacizden gözaltına alındı

Bir şehri sarsan olay! 31 Mart'ta bir kez daha seçilmişti: Belediye Başkanı tacizden gözaltına alındı

''Anlattıklarımı duyunca inanamayacaksınız"

''Anlattıklarımı duyunca inanamayacaksınız"

Esenyurt gerilimi tırmanıyor...

Esenyurt gerilimi tırmanıyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.