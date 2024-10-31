iPhone 13 mini ne zaman çıktı? iPhone 12 mini çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Apple markasının 6 ayrı renk ve 3 farklı kapasite seçeneğiyle piyasaya sürülen iPhone 13 mini modeli, 5.4 inç ekran boyutuna sahiptir. Ürünün tanıtım lansmanının Apple Özel Etkinliği kapsamında yapıldığı bilinir. iPhone 13 mini modelinin ultra geniş açılı kamera, 15 W'a kadar kablosuz şarj özelliği gibi özelliklerinin bulunduğu söylenebilir. Ürünün ayrıntılı şekilde incelenmesi için ise iPhone 13 mini fiyat aralığı, çıkış tarihi ve özellikleri ele alınmalıdır.

iPhone 13 mini ne zaman çıktı?

Altı farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen iPhone 13 mini, aynı serinin diğer ürünleriyle beraber Kaliforniya Cupertino'da düzenlenen Apple Özel Etkinliği'nde tanıtılmıştır. Tasarımın lansmanının gerçekleştirildiği gün dikkate alındığı zaman iPhone 13 mini çıkış tarihi 24 Eylül 2021 olarak belirtilebilir. Ürünün ön siparişleriyse tanıtım etkinliğinden 3 gün sonra alınmıştır. iPhone 13 mini modelinin 3 ayrı kapasitedeki opsiyonlarının satışa sunulmasıysa Eylül 2021'in son günlerine denk gelmiştir.

iPhone 13 mini çıktığında ne kadardı?

Apple'ın A15 Bionic çip ile tasarlanan iPhone 13 mini modelinin ilk çıktığı tarihte 10.999 TL'lik satış fiyatıyla piyasaya sürüldüğü görülür. Bu ücret, ürünün 128 GB'lık seçeneği için belirlenen başlangıç fiyatıdır. Dolayısıyla 2021 senesinde satışa sunulan iPhone 13 mini modelinin 256 GB'lık seçeneği ise 11.999 TL'ye temin edilebilmiştir. Yine aynı modelin en yüksek kapasiteye sahip olan 512 GB'lık opsiyonuna 13.999 TL fiyat biçilmiştir.

İncelenen Apple markasına ait akıllı telefon tasarımına yönelik olarak "iPhone 13 mini kaç dolardan çıktı?" sorusuna da yanıt arandığı bilinir. Bu kapsamda ürünün 128 GB'lık modelinin piyasaya sürüldüğü dönemdeki satış fiyatının 699 dolardan başladığı belirtilmelidir.

iPhone 13 mini özellikleri nelerdi?

iPhone 13 mini tasarımının A15 Bionic çip ve 4 çekirdekli GPU ile üretildiği görülür. Buna ek olarak akıllı telefon modelinde 6 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli Neural Engine teknolojisi mevcuttur. Ceramic Shield özelliğine sahip ön yüzeyi bulunan cihazın alüminyum tasarımla buluşturulduğu bilinir. iPhone 13 mini renkleri ise yıldız ışığı, mavi, gece yarısı, yeşil, pembe ve product RED olarak belirlenmiştir. İlgili modelin yakından tanınması için oluşturulan ayrıntılı iPhone 13 mini özellikleri listesi aşağıdaki gibidir: