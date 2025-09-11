iPhone 17 ailesi ve iPhone Air: Ne bekliyorduk, ne gördük?

Eylül ayı denildiğinde akla iki şey geliyor; yeni başlayan bir sonbahar ve 2025-2026 yılı boyunca satışta olacak olan yeni iPhone’lar... Çünkü Apple, yeni iPhone modellerini genellikle eylül ayında tanıtıyor ve bir eylül ayının daha ortalarına yaklaşırken, tam olarak 9 Eylül’de, Apple’ın yeni iPhone’ları yani iPhone 17 ailesi tanıtıldı; Hem de iPhone Air adını taşıyan ‘ince’ bir modelle... Peki, iPhone 17 ailesinden ne bekliyorduk, cihazların resmi olarak tanıtılması ile birlikte ne veya neler gördük? İşte iPhone 17 ve iPhone Air ile ilgili söylentiler ve doğru çıkanlar...

Önce tasarımla başlayalım. iPhone 17 ailesi için beklentiler tam olarak şöyleydi:

iPhone 17: 4 modelin baz modeli. Tasarımı iPhone 16’ya benzer. En öne çıkan özelliği ise 120 Hz Promotion ekran sahibi olması.

iPhone 17 Air: Ailenin en ince modeli. Şimdiye kadar üretilen en ince iPhone. Tek kameraya sahip. SIM Kart girişi yok. Sadece eSIM desteği var.

iPhone 17 Pro: Büyük tasarım değişikliği. Ön tasarım aynı gibi ama asıl değişim arkada. Büyük bir kamera adası. Yeni turuncu renk. Buhar odası soğutma sistemi. Kamera geliştirmeleri. Titanyumdan alüminyum malzemeye dönüş.

iPhone 17 Pro Max: iPhone 17 Pro ile genel olarak aynı tasarım.

Şimdi ne beklediğimizi ve ne gördüğümüz karşılaştıralım.

1- iPhone 17

iPhone 17 için beklentiler büyük ölçüde doğru çıktı. iPhone 17 gerçekten de ailenin baz modeli oldu. Tasarımı iPhone 16 ile benzerlik gösteriyor. Gerçekten de 120 Hz Promotion ekrana sahip. Bu ekran teknolojisi, daha önce sadece Pro modellerde oluyordu.

2- iPhone 17 Air

İşte üzerine iPhone 17’ye nazaran daha çok konuşacağımız model bu. Öncelikle beklentiler, modelin iPhone 17 Air adıyla çıkacağı yönündeydi. Ancak öyle olmadı. Apple bu modeli, “iPhone Air” olarak isimlendirmeyi seçti. Bu isim seçimiyle beklentilerden biri yanlış çıkmış oldu. Ancak diğer beklentiler hemen hemen doğru çıktı; şimdiye kadar üretilen en ince iPhone unvanını aldı, gerçekten de tek kameraya sahip oldu, gerçekten de SIM kart girişi yok, dünyada sadece eSIM desteği ile satılacak ve en önemlisi gerçekten de inceliğiyle öne çıkıyor.

3- iPhone 17 Pro

Bu konuda da beklentilerin çok dışında bir geliştirme olmadı diyebilmek mümkün. Ön tasarım iPhone 16 Pro ile hemen hemen aynı olsa da arkada gerçekten de enine doğru büyümüş bir kamera adası mevcut. Gerçekten de yeni turuncu bir renk seçeneği geldi ve bu renk “Kozmik Turuncu” olarak isimlendirildi. Buhar odası soğutma sistemi beklentileri ve kamera geliştirmeleri de doğru çıktı. En dikkat çeken ise titanyumdan alüminyum malzemeye dönüş oldu. Apple, iPhone 15 Pro ve 16 Pro modellerinde titanyum kullanmıştı. Ancak 17 Pro’da alüminyum malzemeye dönüldü. Kimi iddialara göre bunun arkasında alüminyumun ısı konusundaki avantajları var.

4- iPhone 17 Pro Max

Burada da beklentiler doğru çıktı. iPhone 17 Pro ile genel olarak aynı tasarım var. Hatta iPhone 17 Pro’nun daha büyük ekrana sahip modeli desek hemen hemen yanlış bir ifade olmaz gibi. Ayrıca kişisel bir yorum olarak; Apple, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’i birbirine daha yakın model haline getirmiş. Daha önce Pro ve Pro Max modelleri arasında biraz daha farklar var gibiydi. Ancak 17 Pro ile bu farklar biraz şeffaflaştırılmış gibi görünüyor.

Gelelim sadede; Son yıllarda sızıntı kaynakları yüzünden, bir ürünün tasarımından tutun da teknik özelliklerine kadar birçok özelliği, daha ürün çıkmadan veya kamuoyuna tanıtılmadan önce ortaya çıkıyor. Resmi tanıtım ile birlikte ise bu söylentiler ve beklentilerin hemen hemen hepsi doğru çıkınca da işin sürprizi pek kalmıyor. iPhone 17 ailesi ve iPhone Air ailesi de birnevi bunun bir örneği...