iPhone 18 Pro serisi ve katlanabilir iPhone Fold'dan ilk detaylar sızdı: Apple, 2026'da büyük oynuyor!

Dinamik Ada'ya Veda mı? Ekrana Gömülü Face ID, A20 Pro İşlemci ve Katlanabilir Ekranlar... İşte iPhone'un Geleceği!

Teknoloji dünyasının devlerinden Apple, 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 18 Pro serisi ve ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold ile adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. Sektör analistlerinin ve güvenilir kaynakların paylaştığı bilgilere göre, Apple hem tasarım hem de donanım tarafında önemli değişikliklere gidecek.

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde en dikkat çekici yeniliklerden biri, iPhone X'ten beri kullanılan ve son olarak iPhone 14 Pro ile hayatımıza giren Dinamik Ada'nın kaldırılması. Sızdırılan bilgilere göre Apple, delikli ekran tasarımına geçiş yaparak Face ID teknolojisini ekranın altına gömecek. Bu sayede daha geniş bir ekran alanı elde edilecek ve kullanıcı deneyimi iyileştirilecek.

Donanım tarafında ise Apple, yeni nesil A20 Pro işlemciye yer verecek. Bu işlemci, yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini önemli ölçüde artıracak ve iPhone 18 Pro serisine benzersiz bir performans sunacak. Ayrıca, RAM miktarının da 12 GB'a yükseltilmesi bekleniyor. Bu sayede uygulamalar arasında geçişler daha hızlı ve akıcı olacak.

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in ekran boyutları da belli oldu. İddialara göre iPhone 18 Pro 6,3 inç, iPhone 18 Pro Max ise 6,9 inçlik ekranlarla gelecek. Her iki modelde de yüksek yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisinin kullanılması bekleniyor.

Gelelim merakla beklenen katlanabilir iPhone Fold'a... Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Fold, 7,8 inçlik katlanabilir ana ekrana ve 5,3 inçlik kapak ekranına sahip olacak. Cihazın gücünü yine A20 Pro işlemciden alması beklenirken, bağlantı tarafında Apple'ın yeni N2 kablosuz bağlantı çipi ve C2 modemine yer verilecek. iPhone Fold'un özellikle çoklu görev kullanımı ve içerik tüketimi konusunda kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunması bekleniyor.

Analist Jeff Pu'nun paylaştığı bilgilere göre, Apple'ın iPhone 18 serisinde farklı bir strateji izleyeceği belirtiliyor. İlk olarak üst seviye iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri tanıtılacak, ardından daha az dikkat çekici özelliklere sahip düz iPhone 18 ve uygun fiyatlı iPhone 18e piyasaya sürülecek. Bu stratejiyle Apple, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara sahip kullanıcılara hitap etmeyi hedefliyor.

iPhone 18 Pro serisi ve iPhone Fold hakkında sızdırılan bu ilk bilgiler, Apple'ın 2026 için büyük planları olduğunu gösteriyor. Tasarımda yapılan radikal değişiklikler, donanımda sunulan yenilikler ve katlanabilir iPhone Fold ile Apple, akıllı telefon pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor. Önümüzdeki aylarda bu cihazlarla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.