Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

iPhone 18 Pro serisi ve katlanabilir iPhone Fold'dan ilk detaylar sızdı: Apple, 2026'da büyük oynuyor!

Apple'ın 2026'da tanıtması beklenen iPhone 18 Pro serisi ve merakla beklenen katlanabilir iPhone Fold hakkında ilk detaylar sızdırıldı. Tasarımda radikal değişiklikler, donanımda devrim niteliğinde yenilikler ve yepyeni bir katlanabilir deneyim... Teknoloji dünyası şimdiden heyecanla yeni telefonu bekliyor.

iPhone 18 Pro serisi ve katlanabilir iPhone Fold'dan ilk detaylar sızdı: Apple, 2026'da büyük oynuyor!
Çiğdem Sevinç

Dinamik Ada'ya Veda mı? Ekrana Gömülü Face ID, A20 Pro İşlemci ve Katlanabilir Ekranlar... İşte iPhone'un Geleceği!

Teknoloji dünyasının devlerinden Apple, 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 18 Pro serisi ve ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold ile adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. Sektör analistlerinin ve güvenilir kaynakların paylaştığı bilgilere göre, Apple hem tasarım hem de donanım tarafında önemli değişikliklere gidecek.

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde en dikkat çekici yeniliklerden biri, iPhone X'ten beri kullanılan ve son olarak iPhone 14 Pro ile hayatımıza giren Dinamik Ada'nın kaldırılması. Sızdırılan bilgilere göre Apple, delikli ekran tasarımına geçiş yaparak Face ID teknolojisini ekranın altına gömecek. Bu sayede daha geniş bir ekran alanı elde edilecek ve kullanıcı deneyimi iyileştirilecek.

Donanım tarafında ise Apple, yeni nesil A20 Pro işlemciye yer verecek. Bu işlemci, yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini önemli ölçüde artıracak ve iPhone 18 Pro serisine benzersiz bir performans sunacak. Ayrıca, RAM miktarının da 12 GB'a yükseltilmesi bekleniyor. Bu sayede uygulamalar arasında geçişler daha hızlı ve akıcı olacak.

iPhone 18 Pro serisi ve katlanabilir iPhone Fold dan ilk detaylar sızdı: Apple, 2026 da büyük oynuyor! 1

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in ekran boyutları da belli oldu. İddialara göre iPhone 18 Pro 6,3 inç, iPhone 18 Pro Max ise 6,9 inçlik ekranlarla gelecek. Her iki modelde de yüksek yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisinin kullanılması bekleniyor.

Gelelim merakla beklenen katlanabilir iPhone Fold'a... Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Fold, 7,8 inçlik katlanabilir ana ekrana ve 5,3 inçlik kapak ekranına sahip olacak. Cihazın gücünü yine A20 Pro işlemciden alması beklenirken, bağlantı tarafında Apple'ın yeni N2 kablosuz bağlantı çipi ve C2 modemine yer verilecek. iPhone Fold'un özellikle çoklu görev kullanımı ve içerik tüketimi konusunda kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunması bekleniyor.

Analist Jeff Pu'nun paylaştığı bilgilere göre, Apple'ın iPhone 18 serisinde farklı bir strateji izleyeceği belirtiliyor. İlk olarak üst seviye iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri tanıtılacak, ardından daha az dikkat çekici özelliklere sahip düz iPhone 18 ve uygun fiyatlı iPhone 18e piyasaya sürülecek. Bu stratejiyle Apple, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara sahip kullanıcılara hitap etmeyi hedefliyor.

iPhone 18 Pro serisi ve iPhone Fold hakkında sızdırılan bu ilk bilgiler, Apple'ın 2026 için büyük planları olduğunu gösteriyor. Tasarımda yapılan radikal değişiklikler, donanımda sunulan yenilikler ve katlanabilir iPhone Fold ile Apple, akıllı telefon pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor. Önümüzdeki aylarda bu cihazlarla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bebek ve engelli arabalarının geçişi için, refüjdeki buzları kürekle temizlediBebek ve engelli arabalarının geçişi için, refüjdeki buzları kürekle temizledi
Trump: Grönland konusunda NATO ile görüşüyoruzTrump: Grönland konusunda NATO ile görüşüyoruz

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin mesajlaşmaları ortaya çıktı!

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin mesajlaşmaları ortaya çıktı!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.