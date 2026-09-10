iPhone 18 Pro ve Pro Max’in batarya değerleri belli oldu! Apple bu kez kapasiteyi bakın nasıl artırmış

Apple'ın yeni amiral gemileri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasiteleri ortaya çıktı. Özellikle Pro Max modelindeki artış dikkat çekiyor.

Apple, dün akşam yeni CEO John Ternus liderliğinde gerçekleştirdiği ilk büyük lansmanında yeni ürünlerini tanıttı. Etkinliğin en çok dikkat çeken cihazları arasında ise beklendiği gibi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone iPhone Duo yer aldı.

Yeni Pro modeller tasarım açısından önceki nesle benzerliğini büyük ölçüde korurken donanım tarafında önemli geliştirmelerle geliyor. Bu geliştirmelerden biri de batarya tarafında karşımıza çıkıyor.

Apple, iPhone tanıtımlarında genellikle batarya kapasitesini mAh cinsinden açıklamıyor. Ancak Avrupa'daki enerji etiketi düzenlemeleri kapsamında yayımlanan resmi bilgiler sayesinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasiteleri de belli oldu.

İŞTE IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO MAX'İN BATARYA KAPASİTELERİ

Webtekno'da yer alan habere göre şirket, Avrupa Birliği (AB) mevzuatları gereği İngiltere ve Avrupa genelindeki ürün sayfalarında enerji etiketlerini yayımlamak zorunda olduğundan cihazların kesin batarya değerleri bu veriler aracılığıyla kamuoyuna yansımış oldu.

Açıklanan resmi verilere göre, fiziksel SIM kart girişine sahip olan iPhone 18 Pro modeli 4.056 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bu değer, bir önceki nesil olan iPhone 17 Pro’nun 3.988 mAh’lik bataryasına kıyasla %1,7’lik bir artış demek. Pro model, %10 artışla 33 saat video oynatma sunabiliyor. 17 Pro’da bu 30 saatti.

iPhone 18 Pro Max tarafında ise daha belirgin bir kapasite artışı yaşanmış. Buna göre, SIM kart yuvalı iPhone 18 Pro Max modelinin batarya kapasitesi 5.391 mAh olarak duyurulmuş durumda. Bir önceki nesil iPhone 17 Pro Max’in 4.823 mAh’lik bataryası göz önüne alındığında, yeni modelde %11,7 oranında bir batarya ömrü artışı sağlandığı görülüyor. Kullanım karşılaştırması yapacak olursak cihaz, 40 saat video oynatma sunabiliyor. Bu da 35 saatlik önceki nesle kıyasla %14 artış demek.

Video oynatma süreleri tam olarak gerçek hayatta pil ömrü performansı olarak görülmeyebilir. Apple bu yüzden gerçek dünya kullanımını daha yakından temsil etmeyi amaçlayan yeni bir pil ömrü ölçütü de sunmaya başladı. Bu ölçüt, insanların iPhone'larını gerçekte ne için kullandıklarına dair bilgileri temel alarak mesajlaşma, fotoğraf çekme, oyun oynama, internette gezinme ve daha fazlasını içeriyor. Verilere göre bu ölçümde iPhone 18 Pro Max tek şarjla 30 saat, iPhone 18 Pro ise 24 saat dayanabiliyor.