iPhone 5.4 inç ekralara da yer verecek

Şirket; iPhone X modelinde ilk 5.8 inç ekranı, iPhone Xs Max modelinde de ilk 6.5 inç ekranı kullanıcılara tanıttı. Kullanıcılardan gelen taleplerin bir bölümünde; Apple’ın yeniden küçük ekranlara dönmesi yer alıyordu.

Her ne kadar geniş ekran; daha keyifli bir video izleme ve geniş kullanım olanağı sunsa bile kullanıcıların bir bölümü küçük ekranlardan vazgeçmedi. Apple ise bu kullanıcıları için yepyeni bir ürünle gelme kararı aldı.

Apple aldığı son karar ile birlikte 6.67 inç, 6.06 inç ve 5.42 inç boyutlarında üç farklı ürünü sunacak. Bu ürünlerin her birisi farklı tüketicilere hitap edecek. Apple hakkındaki bu haber doğruysa; şirketin tüm kullanıcılarını memnun etmek istediği sonucunu çıkarabiliriz.

Apple ile ilgili bir diğer önemli haber de; şirketin OLED konusunda kesin kararlı olduğu. Bu yeni modellerinin tamamında da OLED ekran kullanılacak ve böylece daha keyifli bir ekran deneyimi sunulacak. Sizce Apple, aldığı bu küçük ekranlı ürün kararıyla doğru olanı mı yapıyor? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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