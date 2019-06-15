iPhone ailesi bundan sonra Çin’de üretilmeyecek

Geçtiğimiz yıl patlak veren ABD – Çin arasındaki ticaret savaşında en büyük hamle Trump hükümetinden gelmişti. Başkan Trump, Çin’in en büyük telekomünikasyon şirketi olan Huawei’yi kara listeye aldığını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Google başta olmak üzere Intel, Qualcomm, Broadcom ve Facebook gibi isimler de Çinli üreticiye yaptırım uygulama kararı almışlardı.

ABD hükümetinin bu hamlesi sonrası Çin de bazı yaptırımlarda bulunacağını açıklamıştı. Fakat ABD bununla da yetinmedi. Çin’de ABD kökenli şirketlerin üretimini yapan firmaları da odağına alan Trump hükümeti, yeni yaptırımların sinyalini verdi.

Tehlikenin az çok farkında olan şirketler şimdiden Çin dışına çıkma planları yapmaya başladılar. Bu şirketlerden birisi de Apple’ın bir çok ürününde imzası bulunan Foxconn.

Şu anda Apple ürünlerinin büyük bir bölümünü Çin’in başkenti Pekin’de bulunan fabrikasında gerçekleştiren Foxcoon, eğer talep edilirse üretimin Çin dışarısına kaydırılabileceğini açıkladı.

Hali hazırda Foxconn’un Hindistan’da da devasa bir üretim tesisi bulunuyor. Fakat bu tesis şimdilik sadece eski iPhone modellerini üretiyor.

Görünen o ki ABD, Çin’le olan ticaret savaşında yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Muhtemelen bir süre sonra Çin’de yer alan pek çok üretici rotasını diğer ülkelere kaydırmak zorunda kalacak.

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