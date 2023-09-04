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    4. iPhone çalmak için öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler gözlerine inanamadı!

    iPhone çalmak için öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler gözlerine inanamadı!

    04.09.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin medyası tarafından haberleştirilen ilginç bir olay, adeta sosyal medyanın gündemine oturdu. O habere göre ülkede bir kadın, 7,000 yuan (960 ABD doları) değerinde olan bir iPhone 14 Plus çalmak için öyle bir şey yaptı ki... Güvenlik kamerası görüntülerini izleyenler gözlerine inanamadı! Kadın tutuklanırken, yaşanan olay Çin anakarasındaki sosyal medyada viral oldu.

    Çin medyası tarafından paylaşılan ilginç bir hırsızlık vakasının haberi gündemden düşmüyor... South China Morning Post'un Sina News'in haberinden aktardığına göre ilginç olayda, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinden bir kadın, telefonun fiyatına itiraz ettikten sonra tuhaf bir hırsızlık girişiminde bulundu ve dükkandan ayrıldıktan 30 dakika sonra polis tarafından tutuklandı! İşte detaylar...

    iPHONE ÇALMAK İÇİN KABLO KEMİRDİ!

    Habere göre kadın, 7,000 yuan (960 ABD doları) değerinde olan bir iPhone 14 Plus çalmak için hırsızlık güvenlik kablosunu kemirdi. O anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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    Görüntülere göre, kadın bir akıllı telefon standının önünde durdu, tezgâha yaslandı ve sağ elini bir telefonun üzerine koydu.

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    Cihazı bir süre inceledikten sonra güvenlik kablosunu birkaç kez ısırdı.

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    Kabloyu tamamen kemirdikten sonra ise telefonu çantasına koyup mağazadan ayrıldı.

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    Kadın ayrıldıktan kısa bir süre sonra, mağaza çalışanları çiğnenmiş kabloyu ve kayıp telefonu fark ederek polisi aradı.

    Güvenlik kamerası görüntüleri kısa süre içinde neler olduğunu ortaya çıkardı ve polis kadını takip ederek tutuklamayı başardı.

    Polis memuru Zhang Jinhong, kadının temkinli davrandığını ve biri yanından geçerken normal bir müşteri gibi telefonun ekranında geziniyormuş gibi davranarak suçunu örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

    FİYATLARI GÖRÜNCE ÇALMAYA KARAR VERMİŞ

    Haberde kadının polise, telefonunu kaybettikten sonra mağazadan yeni bir cihaz almayı planladığını, ancak fiyatları görünce bir tane çalmaya karar verdiğini söylediği belirtildi.

    Çin'de sosyal medyada viral olan haber, ülkedeki internet kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

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    Çin iPhone

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