Yaz bitti diye üzülmeyin! Türkiye’de kışın bile denize girilebilecek yerler

Türkiye’de kış denince akla soğuk hava ve kapalı havalar gelse de ülkenin güney kıyılarında durum farklı. Özellikle Antalya ve Mersin çevresindeki bazı ilçelerde kış aylarında hava sıcaklıkları diğer bölgelere göre daha yüksek seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığının da nispeten yüksek olması, güneşli günlerde denize girmek isteyenlere alternatif oluşturuyor.

ALANYA

Kışın denize girilebilecek yerlerin başında Alanya geliyor. Antalya’nın doğusunda yer alan ilçe, Akdeniz ikliminin etkisiyle kış aylarında da ılıman bir havaya sahip.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Alanya tanıtımında, deniz suyu sıcaklığının yüksek ve güneşlenme süresinin uzun olması nedeniyle kışın dahi güneşli günlerde denize girilebildiği belirtiliyor. İlçede Kleopatra ve Damlataş gibi uzun sahil şeritleri de bulunuyor.

ANAMUR

Mersin'in Anamur ilçesi de kış aylarında denize girmek isteyenlerin değerlendirebileceği Akdeniz rotalarından biri. Anamur, Türkiye'nin güney kıyısında yer alması nedeniyle kış aylarında daha ılıman koşullara sahip.

İlçede Anamur Belediye Halk Plajı, Ören Halk Plajı ve Pullu Halk Plajı gibi farklı sahil seçenekleri bulunuyor.

MERSİN VE ÇEVRESİ

Mersin'in kıyı ilçeleri de kış aylarında denize girmek için öne çıkan bölgeler arasında. Özellikle Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Silifke'nin güney kıyılarında çok sayıda plaj bulunuyor.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün listesinde Anamur'dan Silifke'ye kadar çok sayıda halk plajı yer alıyor.

KAŞ

Antalya'nın batısındaki Kaş da yılın büyük bölümünde ılıman havasıyla dikkat çekiyor. Özellikle güneşli ve rüzgârın az olduğu kış günlerinde denize girmeyi tercih edenler için alternatif olabilir.

Kaş'ın kıyılarında koyların ve yarımadaların oluşturduğu farklı plaj seçenekleri bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çukurbağ Yarımadası'ndaki İnceboğaz Plajı'nın da sığ deniziyle öne çıktığını belirtiyor.

KIŞIN DENİZE GİRMEK İÇİN EN UYGUN DÖNEM NE ZAMAN?

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı yaz aylarından kışa doğru düşse de güney kıyılarında diğer bölgelere kıyasla daha yüksek kalabiliyor. Örneğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün e-Devlet üzerinden yayımladığı ölçümlerde 11 Eylül 2026 tarihinde Alanya ve Anamur'da deniz suyu sıcaklığı 30°C civarında, Kaş'ta ise 27,8°C olarak ölçüldü.

Bu değerler yaz sonuna ait. Kış aylarında deniz suyu sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesi beklenir. Bu nedenle her gün denize girmenin mümkün olduğu anlamına gelmez. Güneşli, rüzgârın düşük olduğu günlerde ve özellikle öğle saatlerinde denize girmek daha uygun olabilir.

Denize girmeden önce hava, rüzgâr, dalga ve güncel deniz suyu sıcaklığının kontrol edilmelidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel deniz suyu sıcaklığı verileri bu konuda yol gösterici oluyor.