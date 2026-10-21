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iPhone Duo'nun ilk kutu açılış videosu ortaya çıktı! Satış öncesi dikkat çeken gelişme

Apple'ın önümüzdeki günlerde satışa sunacağı iPhone Duo için ilk kutu açılış videosu internette paylaşıldı. Video, katlanabilir yeni modele resmi çıkış tarihinden önce ulaşmayı başaran bir kişi tarafından yayımlandı.

iPhone Duo'nun ilk kutu açılış videosu ortaya çıktı! Satış öncesi dikkat çeken gelişme
Enes Çırtlık

Apple'ın yeni iPhone Duo modeli için geri sayım sürerken, cihazın ilk kutu açılış videosu ortaya çıktı. 23 Ekim Cuma günü piyasaya sürülecek olan telefon, satışa çıkmasına yalnızca birkaç gün kala basın dışından bir kişinin videosunda görüntülendi.

iPhone Duo nun ilk kutu açılış videosu ortaya çıktı! Satış öncesi dikkat çeken gelişme 1

IPHONE DUO'NUN İLK KUTU AÇILIŞ VİDEOSU YAYIMLANDI

İnternette paylaşılan videoda, iPhone Duo'nun kutu içerisinde katlanmış halde değil, düz şekilde yer aldığı görülüyor. Bunun dışında cihazın ambalajı, diğer iPhone modelleriyle benzerlik gösteriyor.

Daha önce iPhone Duo'yu deneyimleme fırsatı bulan basın mensuplarının ilk izlenimleri paylaşılmıştı. Ancak yeni kutu açılış videosu, cihazın basın dışından bir kişi tarafından gösterildiği ilk görüntü olma özelliğini taşıyor.

iPhone Duo nun ilk kutu açılış videosu ortaya çıktı! Satış öncesi dikkat çeken gelişme 2

IPHONE DUO SATIN ALMAK İSTEYENLER BEKLEMEK ZORUNDA KALABİLİR

MacRumors'ın 20 Ekim tarihli haberinde, iPhone Duo incelemelerinin 21 Ekim'den (bugün) itibaren yayımlanabileceği belirtilmişti.

Ancak yeni telefonu satın almak isteyen kullanıcıları stok sorunu bekliyor olabilir. Apple'ın internet mağazası üzerinden verilen yeni iPhone Duo siparişlerinin 25 Ocak'a kadar teslim edilmeyeceği belirtiliyor.

iPhone Duo nun ilk kutu açılış videosu ortaya çıktı! Satış öncesi dikkat çeken gelişme 3

Öte yandan Apple, 23 Ekim'de fiziksel mağazalara doğrudan gelen müşterilerin iPhone Duo satın alıp alamayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Şirketin internet sitesinde, mağaza stoklarının kontrol edilmesi için 24 Ekim'de yeniden bakılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca bazı Apple mağazası çalışanlarına, müşterileri lansman gününde büyük olasılıkla stok bulunmayacağı konusunda uyarmalarının söylendiği bildiriliyor.

iPhone Duo nun ilk kutu açılış videosu ortaya çıktı! Satış öncesi dikkat çeken gelişme 4

Apple'ın Japonya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki internet sitelerinde ise iPhone Duo'nun yalnızca mağazadan teslim alma rezervasyonu bulunan müşterilere sunulacağı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple katlanabilir telefon iPhone Duo
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