iPhone için WhatsApp yepyeni özelliklerle güncellendi

Güncelleme ile sohbetlerde gönderilen görselleri kolayca ve hızlı bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. iOS 13 ile gelen Memoji özelliği için ise emoji klavyesinden çıkartma olarak gönderme özelliği uygulamaya ekleniyor.

WhatsApp’ın 2.19.10010 sürümü ile ayrıca görsellerin üzerine yazı yazarken T simgesine dokunarak dilediğiniz yazı tipini seçebiliyorsunuz. Uygulamayı App Store>Güncellemeler bölümünden güncelleyerek yeni özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Dilerseniz de buradan uygulamayı indirebilirsiniz.

WhatsApp 2.19.10010 güncellemesi ile gelen yenilikler!



Artık sohbetlerinizde medyaları hızlı bir şekilde düzenleyebiliyor ve cevap olarak gönderebiliyorsunuz. Başlamak için bir görseli veya videoyu görüntülerken karalama simgesine dokunun.

Şimdi parmağınızı basılı tutup çal seçeneğine dokunarak sesli mesajları doğrudan bildirimlerden çalabiliyorsunuz.

“T” simgesine dokunarak kameradaki yazı tipi stillerini değiştirebiliyorsunuz.

Şimdi Memoji’ler iOS 13’teki emoji klavyesinden çıkartma olarak gönderilebiliyor.

En iyi ses performansına sahip telefonlar!

