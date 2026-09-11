iPhone kamerasında kontrol sizde! Hangi düğmelerin görüneceğini seçebileceksiniz

Kamera uygulamasının üst bölümünde hangi kontrollerin yer alacağını artık kullanıcılar seçebilecek. Apple'ın 9 Eylül'de geliştiricilere yayımladığı iOS 27 Release Candidate sürümüne eklenen özellik, uzun süredir söylentilere konu oluyordu.

Bloomberg'den Mark Gurman, daha mayıs ayında Apple'ın Kamera uygulamasını daha fazla kişiselleştirilebilir hâle getirmeyi planladığını bildirmişti. Buna karşın özellik, test sürümlerinde ancak şimdi yer aldı.

KAMERA KONTROLLERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİYOR?

Kontrolleri kişiselleştirmek için Kamera arayüzünün sağ alt köşesindeki, içinde altı küçük daire bulunan düğmeye dokunmak gerekiyor. Ardından sol üst köşedeki yeni Düzenle (Edit) düğmesine dokunuluyor.

Açılan "Add Photo Controls" panelinden, Kamera uygulamasının üst bölümüne widget benzeri kontroller eklenebiliyor ya da buradaki kontroller kaldırılabiliyor. Seçim tamamlandığında sağ üstteki Bitti (Done) düğmesine basılıyor.

iPhone modeline bağlı olarak şu kontroller arasından seçim yapılabiliyor:

Flaş (Flash)

Live Photo

En-Boy Oranı (Aspect Ratio)

Sayaç (Timer)

Pozlama (Exposure)

Stiller (Styles)

Filtreler (Filters)

Derinlik Kontrolü (Depth Control)

Gece Modu (Night Mode)

Center Stage

Dosya Biçimi (File Format)

Paylaşılan Arşiv (Shared Library)

Panelin altındaki "Reset to Essentials" seçeneği ise varsayılan kontrol düzenine dönülmesini sağlıyor.



Görsel kaynağı: MacRumors

YENİ MODELLER İÇİN BEKLETİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU

Kişiselleştirme özelliği, Apple'ın haziran ayında WWDC'de yaptığı iOS 27 ön gösteriminde yer almamıştı. Gurman o dönem, Apple'ın özelliği özellikle yeni iPhone 18 Pro modellerinin çıkışı için beklettiğine inandığını söylemişti. Bu modeller, son birkaç yılın en önemli kamera donanımı iyileştirmelerinden bazılarını getiriyor.

iPhone 18 Pro ve Pro Max artık tanıtılmış olsa da Apple'ın kişiselleştirme özelliğini iOS 27 çalıştırabilen tüm iPhone modellerine sunacağı anlaşılıyor.

IOS 27 NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Apple, iOS 27'yi 14 Eylül pazartesi günü resmi olarak tüm kullanıcılara sunacak.

Kaynak: MacRumors