Irak Eş Anlamlısı Nedir? Irağın Eş Anlamlısı Kelime ve Cümle İçinde Örnek Kullanım

Günlük konuşmalarda veya metinlerde ırak sözcüğü pek tercih edilmemektedir. Eski bir kelime olan ırak sözcüğü yerine onunla aynı anlama gelen fakat yazılışı farklı olan uzak kelimesi kullanılır. Bu iki kelime anlamdaş veya eş anlamlı olarak nitelendirilir. Bu eş anlamlı kelimeler cümle yapısında herhangi bir bozulmaya yol açmadığı gibi metinde anlam zenginliği sağlar. Bu nedenle ırak kelimesinin eş anlamlısı, ırak kelimesi yerine cümle içerisinde kullanılabilir.

Irak Eş Anlamlısı

Irak kelimesi hem fiziksel hem de manevi bakımdan anlamlara sahiptir. Uzaklığı ifade etmek için kullanılan ırak aynı zamanda gönül bağını temsil etmektedir. Eski bir kelime olan ırağın eş anlamlısı "uzak" sözcüğüdür.

Irağın Eş Anlamlısı

Irağın eş anlamlısı olarak kullanılabilen yalnızca bir sözcük bulunur. Bu sözcük uzak kelimesidir. Mesafelerin boyutunu anlatmak için genellikle ırak kelimesi yerine uzak kelimesi tercih edilir.

Irak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Irak kelimesinin eş anlamı olan sözcük, uzaktır. Uzak kelimesi günlük hayatta ırak sözcüğünden daha fazla kullanılır. Bu sözcük, cümle içerisinde kullanıldığında ırak anlamı verir. Bu nedenle ırak kelimesinin eş anlamlısı sözcük olarak karşımıza çıkar.

Irağın Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Irağın cümle içerisinde kullanımı şu şekildedir;

● Irak şehirlerden gelip memleketimize yerleşti.

● Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler.

● Arkadaşım ırak ülkelere gittiğinden beri onu çok özlüyorum.

Irağın eş anlamlısı sözcüklerin cümle içerisinde kullanımı ise şöyledir;

Uzaklık:

● Evimin konumu ile ofisimin konumu birbirine çok uzak kalıyor.

● Uzak yollardan geldiği için birkaç gün dinlenmesine izin verdim.

● Arkadaşım eğitim hayatına uzak memleketlerde devam edecek.



