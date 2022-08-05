Düş eş anlamlısı nedir? Düşün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Düş, eş anlamlısı rüya olarak kullanılan bir kelimedir. İsim türündedir. Uyku sırasında görülen imgeleri temsil eder. Birden fazla mecaz anlam içerir. Günlük hayatta en sık kullanılan kelimeler arasında gelir. İnsanlar uykuları sırasında zihinlerinde oluşan görüntüleri birbirlerine anlatırlar.

Atasözlerinde, deyimlerde kullanılan bir kelimedir. Önüne ya da arkasına gelen kelimeler ile birleşerek farklı kavramların karşılığı olan yeni kelimeler de türetirler.

Düş kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, düş kelimesi için üçü de isim türünde olan tanımlar yapar. Bu tanımlardan ikisi mecaz anlamını içerir. Tanımlar şunlardır:

Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya. Bu tanım için şu örnek cümle verilmiştir:

"Dadaloğlum, sevdası var başımda / Gündüz hayalimde, gece düşümde. (Dadaloğlu)"

İkinci ve üçüncü tanımları mecaz anlamları içindir.

Gerçek olmayan şey, imge ve gerçekleşmesi istenen şey, umut olarak tanımlanır.

Düş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Rüya, imge, umut, hayal kelimeleri düşün eş anlamlısı olan kelimelerdir. Kurulacak cümlede ne anlatılmak isteniyorsa düş kelimesi yerine o anlama uygun bir eş anlamlı kelime seçilmelidir.

Atasözleri ve deyimler içinde de sıkça yer alan bir kelimedir. Düş görmek, düş uykudan sonra olur gibi sözler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik ve yeni anlamlı kelimeler üretirler. Bunlara örnekler şunlardır:

Düş gücü, düş kırıklığı, düş ürünü…

Düşün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. O kelimenin eş anlamı olarak yerine kullanılacak kelimeyi belirlemek için de yer aldığı cümlenin tamamına bakılması gerekir.

Hem düş kelimesi ile hem de onun yerine geçebilecek kelimeler ile kurulan cümle örnekleri şunlardır: