'Ateizm yükseliyor ancak yer altından ilerliyor!'

Resmi dinin İslam olduğu ülkede ateizm tabu konulardan biri. NBC başkent Bağdat'ta bazı ateist gençlerle bağlantıya girdi. Onlardan biri olan Fadi 23 yaşında bir tıp öğrencisi. Onunla buluştuğumuz kafede sesinin ve söylediklerinin duyulmaması için adeta fısıldıyor.

"Biri düşündüklerimi duyarsa beni öldürürler. Ailem durumumu bilmiyor ama bu onlara da zarar verebilir." diyor. Bu 'sırrının' öğrenilmemesi için bilgisayarında ve telefonundaki tüm araştırmaları silmiş.

"IRAK'TA ATEİZM YASALARA AYKIRI DEĞİL"

Irak'ta herhangi bir inanca hakaret etmek ya da iftira atmak yasaya aykırı. Tüm bunlara rağmen uzman Ali el Timimi'ye göre ateizm Irak'ta yasadışı değil. Nüfusun büyük bir bölümünü Müslümanların oluşturduğu ülkede küçük ama büyüyen bir Irak agnostiği ve ateist topluluğu olduğuna dikkat çekiyor. Irak'taki Agnostikler ve Ateistler adlı bir Facebook sayfasının yaklaşık 17 bin takipçisi var.

"Güç, şiddet ve din zehirli bir karışım" diyor El Timimi. Ona göre Irak'ta dine inanmayan birçok kişi iktidar için mücadele eden aşırı dinci gruplar ve din tüccarları yüzünden gizlenmek zorunda kalıyor.