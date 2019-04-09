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'Ateizm yükseliyor ancak yer altından ilerliyor!'

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

Irak'ta dinin sosyal, siyasi hayata ve şiddete alet edilmesi ülkede büyüyen bir tepkiye neden oldu. Bu tepki ateizm dalgasının ülkede hızla yayılmasına neden olurken, dine mesafeli duranlar baskı sebebiyle gizlenme yolunu seçiyor.

'Ateizm yükseliyor ancak yer altından ilerliyor!'

Resmi dinin İslam olduğu ülkede ateizm tabu konulardan biri. NBC başkent Bağdat'ta bazı ateist gençlerle bağlantıya girdi. Onlardan biri olan Fadi 23 yaşında bir tıp öğrencisi. Onunla buluştuğumuz kafede sesinin ve söylediklerinin duyulmaması için adeta fısıldıyor.

"Biri düşündüklerimi duyarsa beni öldürürler. Ailem durumumu bilmiyor ama bu onlara da zarar verebilir." diyor. Bu 'sırrının' öğrenilmemesi için bilgisayarında ve telefonundaki tüm araştırmaları silmiş.

"IRAK'TA ATEİZM YASALARA AYKIRI DEĞİL"

Irak'ta herhangi bir inanca hakaret etmek ya da iftira atmak yasaya aykırı. Tüm bunlara rağmen uzman Ali el Timimi'ye göre ateizm Irak'ta yasadışı değil. Nüfusun büyük bir bölümünü Müslümanların oluşturduğu ülkede küçük ama büyüyen bir Irak agnostiği ve ateist topluluğu olduğuna dikkat çekiyor. Irak'taki Agnostikler ve Ateistler adlı bir Facebook sayfasının yaklaşık 17 bin takipçisi var.

"Güç, şiddet ve din zehirli bir karışım" diyor El Timimi. Ona göre Irak'ta dine inanmayan birçok kişi iktidar için mücadele eden aşırı dinci gruplar ve din tüccarları yüzünden gizlenmek zorunda kalıyor.

"Bize islam'ın barış dini olduğunu söylerlerdi. Ama IŞİD canavar ve barbarlardan daha kötü davrandı." diyor görüştüğümüz ateistlerden biri.

"ATEİSTLER TARAFINDAN EĞİTİLMİŞ BİR MİLİS GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Üniversite öğrencisi Darwin, "Ateistler tarafından eğitilmiş bir milis gördünüz mü? diye soruyor ve yanıtlıyor, "Hayır, sadece bir dine inananlar ölüm tugayı ve milis eğitiyor. Hayatın ve insanlığın yıkılmasının sebebinde onlar bulunuyor."

Darwin Şii bir ailede büyümüş. Ülkenin güneyindeki Necef kentindeki evinde bir gün farklı bir kimlikle Facebook'ta din ve bilim hakkındaki düşüncelerini paylaşmış. "Eskiden bilgi paylaşımı yapabiliyor ve farklı konularda konuşabiliyorduk." diyor.

Fakat paylaşımlarının hepsini bir yıl önce silmiş. "Milislerin bizi bulmaya çalıştığını ve hesapları ortaya çıkarmak için yeterli teknolojiye sahip olduklarını duydum." diyor.

Araştırmacı Galib el Şahbandar ise dine inanmayan kişi sayısının ülkede hızla artmakta olduğuna dikkat çekiyor. "İslami partilerin yanlış uygulamalarından dolayı Irak'ta ateizm dalgası gittikçe büyüyor. Bu uygulamalar İnsanların dinlerden uzaklaşmasına neden oluyor."

Pew Araştırma Merkezi'ne göre İslam, gelecek 30 yılda inananlarının sayısının artacağı tek din. Şahbandar ise kendilerini dinci gibi göstermeye çalışan politikacılar yüzünden birçok Iraklının tanrıdan uzaklaştığının altını çiziyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak ATEİZM

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