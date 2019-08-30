Mynet Trend

İran, Basra Körfezi’nde yapay ada inşa ediyor

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 30.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları, son aylarda büyük gerilimlerim yaşandığı Basra Körfezi'nde yapay bir ada inşa ediyor.

İran, Basra Körfezi’nde yapay ada inşa ediyor

Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası çevresinde 500 bin metrekarelik bir alanda yapılması öngörülen yapay adanın, eğlence ve yerleşim amaçlı kullanılacağını ifade edildi.

Bugün imzalanan anlaşmayla yapay ada, Devrim Muhafızları’nın imar ve mühendislik kolu olan Hatemül Enbiya Yapı Karargâhı tarafından inşa edilecek. Söz konusu kurum, İran'ın en büyük müteahhitlik kuruluşlarından biri.

Basra Körfezi’nde son aylarda bazı gemilere yapılan saldırı eylemleri ve ABD’ye ait insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesi, körfezde gerilimin yükselmesine neden olmuştu.

KAYNAK: AA

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı
Fenomen isim rezil oldu! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Fenomen isim rezil oldu! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
'En yakışıklı mahkum' İstanbul'a geldi'En yakışıklı mahkum' İstanbul'a geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN ada Körfez gerilim

En Çok Okunan Trend Haberler

Cenazeye öyle bir elbiseyle geldi ki... Tepki çekti

Cenazeye öyle bir elbiseyle geldi ki... Tepki çekti

30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan görüntü

30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan görüntü

İşte Atatürk'ün ilk kez ortaya çıkan fotoğrafı

İşte Atatürk'ün ilk kez ortaya çıkan fotoğrafı

Bakanlık açıkladı: Tehlikeli ve yasak

Bakanlık açıkladı: Tehlikeli ve yasak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Instagram fenomeni paylaşımıyla tartışma yarattı!

Fenomen isim rezil oldu! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

ABD'li ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul'a geldi

'En yakışıklı mahkum' İstanbul'a geldi

Fas'ta sel: 7 kişi öldü

Maç izlerken yaşandı! Korkunç anlar

Polis, 10 yıldır ailesince evde hapis tutulan kızı kurtardı

Polis, 10 yıldır ailesince evde hapis tutulan kızı kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.