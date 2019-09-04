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13 yaşındaki ‘çocuk gelin’ skandalı!

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DÜNYA  | 04.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

İran'da gerçekleşen ve sosyal medyada paylaşılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğün seremonisinin görüntüleri büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine evlilik iptal edildi.

13 yaşındaki ‘çocuk gelin’ skandalı!

Olay, İran’ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti’nde meydana geldi. Gazeteci Masih Alinejad, sosyal medya hesabı üzerinden 13 yaşında bir kız çocuğunun, kendisinden 15 yaş büyük bir adamla evlendirildiğine dair görüntü ve fotoğrafları paylaştı.

Videoda 13 yaşındaki kız çocuğu, 28 yaşındaki adamla yan yana otururken görülüyor. Gazeteci Alinejad, sosyal medyada defalarca paylaşılan ve tepki yağan görüntülerin ardından, evliliğin iptal edildiğini duyurdu.

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Alinejad paylaşımında, “Videonun gündeme oturmasının ardından evlilik iptal edildi. İşte bu sosyal medyanın gücü. Ancak yasal sistem, hala erkeklerin küçük çocuklarla evlenmesine izin veriyor. Bu arada, ben bu videoyu paylaştıktan sonra damat bana tehditler savurdu” diye yazdı.

KAYNAK: DHA

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İRAN 13 yaş ÇOCUK GELİN SKANDAL evlilik iptal

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