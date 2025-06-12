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İran'da 700 bin yıllık insan kalıntıları bulundu

İran’ın kuzeyindeki bir mağarada keşfedilen insan kalıntılarının 700 bin yıl öncesine kadar uzanabileceği açıklandı.

İran'da 700 bin yıllık insan kalıntıları bulundu

İran'ın Kazvin Eyaleti’ndeki Avaj kenti yakınlarında yer alan Qaleh Kurd Mağarası'nda İranlı arkeolog Hamid Vahdatinasab ve Fransız arkeolog Dr. Gilles Bréon liderliğinde yürütülen kazılarda, tarihi 700 bin yıla uzanan insan kalıntıları bulundu.

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Mağaranın üst katmanları yaklaşık 455 bin yıl öncesine tarihleniyor. Ancak insan kalıntıları, bu seviyeden yaklaşık 1,5 metre daha derinde bulundu. Vahdatinasab, “En kötü ihtimalle bu alt katmanların yaşı 600 ila 700 bin yıl arasında" ifadelerini kullandı. Araştırmacılar ayrıca, Qaleh Kurd Mağarası’nın, erken insanların Orta Doğu ile Asya arasındaki göç yollarını aydınlatabileceğini düşünüyor. Bu bağlamda Gürcistan’daki Dmanisi kazı alanıyla da karşılaştırma yapılıyor. Dmanisi’de ise 1,77 milyon yıllık insan kafatasları bulunmuştu.

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İran
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