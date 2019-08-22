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İran'da bunu üretmek artık yasak!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2019 09:06 | Son Güncelleme

İran'da "zorunlu başörtüsü ve giyim yasaları" çerçevesinde düğmesiz tunik, pardösü türü kıyafetlerin üretiminin yasaklandığı belirtildi.

İran'da bunu üretmek artık yasak!

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın haberine göre, İran Kadın ve Erkek Terzileri Birliği Başkanı Habib Tahmasbi, ülkede düğmesiz dış giyim ürünlerinin yasaklandığını söyledi.

Erkek kıyafetleriyle ilgili hiçbir kısıtlamanın olmadığını aktaran Tahmasbi, esnafı denetleyen polis biriminin talimatı üzerine her türlü kadın dış giyim modelinin düğmesiz olarak üretilmesinin yasaklandığını aktardı.

Tahmasbi, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu tür tunik veya pardösülerin üretimi, İslam toplumunun yapısıyla uyuşmuyor. Hiçbir işletmeye bunları üretme izni vermiyoruz. Eğer bu tür ürünlerin üretildiğini tespit edersek ilgili iş yerleri mühürlenecektir."

"TASARIMCILARIMIZ TÜRKİYE'DEKİLERİN SEVİYESİNDE DEĞİL"

Öte yandan İran'daki tekstil sektörünün henüz istenilen seviyede olmadığına dikkati çeken Tahmasbi, "Tasarımcılarımızın Türkiye'deki tasarımcılar seviyesinde olmadığını itiraf etmeliyiz. Bu alanda gerideyiz. Eğer üretim için gerekli olan birinci kalem ürünlerin teminiyle ilgili sorun çözülürse, ilerleyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Ülkede zorunlu başörtüsüne karşı eylemler son birkaç ayda artarken, güvenlik güçleri de bu yasalara uymayan kadınlara yönelik tavrını sertleştirdi.

Başkent Tahran'daki bir parkta geçen ay kadınların güvenlik güçleri tarafından zorla polis arabasına bindirilmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ile görüşmüş, güvenlik güçlerinin kadınlara yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN yasak TÜNİK kadın PARDESÜ

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