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İran'da düşen iş jetinin kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesine hala ulaşılamadı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 29.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

İran'da geçtiğimiz yıl meydana gelen iş jeti kazasının üzerinden 16 ay geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesine hala ulaşılamadı.

İran'da düşen iş jetinin kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesine hala ulaşılamadı

Kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet’in idaresindeki Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelişte 11 Mart 2018 tarihinde İran'da düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

16 AY GEÇMESİNE RAĞMEN BULUNAMADI

Kaza sonrası Beril Gebeş dışında, Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'nun cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmıştı.Kazanın üzerinden 16 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı.

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ÖN RAPOR AÇIKLANDI, NİHAİ RAPORDAN HABER YOK

İran Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili hazırladığı ön raporu daha önce açıklarken nihai rapordan da hala haber yok. Açıklanan ön rapor eldeki mevcut verilere göre hazırlanırken, ortaya çıkacak yeni veriler ile bulgulara ilave veya değişiklik yapılarak nihai rapor açıklanacak. Kazanın ön raporuna göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerini farklı görüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor.

Stall yani havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia meydana geliyor. Uçakta gösterge arızası (göstergenin, uçağın gerçek süratini göstermeyip hatalı sürat bilgisi vermesi) meydana geldiği, bu arızanın kaynağı ise henüz belirlenemediğine de ön raporda yer verilmişti. Ön rapordaki kokpit kayıtlarında, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar tüm ayrıntılara yer verilmişti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
beril gebeş İRAN

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