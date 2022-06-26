İran'da istenmeyen oyuncu olan Nurgül Yeşilçay rolüyle ödül kazandı

Yönetmenliğini Bayram Fazil'ın yaptığı başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Ferhad Aslani'nin paylaştığı İran ve Türkiye sinemasının özel yapımı olan Güzel Cin filmi 2019 yılında gösterime girdi.

Nurgül Yeşilçay'ın kadroda olduğu yapımla ilgili daha önce sorunlar yaşanmıştı. Nurgül Yeşilçay, 'Güzel Cin'de rol alan İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı tarafından nedeni açıklanmadan istenmeyen oyuncu ilan edilmişti.

KADRODAN ÇIKARILMASI İSTENMİŞTİ

İran Kültür Bakanı Nurgül Yeşilçay'ın kadro dışı bırakılıp filmin yeniden çekilmesini istese de filmin yapımcısı mümkün olmadığını söyleyerek bu talebi reddetmişti.

Nurgül Yeşilçay'a bu film ödül getirdi. Nurgül Yeşilçay, Hollywood'da düzenlenen Next Generatiyon Indie Film Ödüllerinde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü kazandı.

Yeşilçay paylaşımında "Oynadığım bir İran filmiyle Amerika bağımsız filmcilerden ödül aldım. Pandemi filan bitti nihayet! Artık sinema filmlerinin tek tek görücüye çıkma vakti" dedi.



