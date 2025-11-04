İran’da petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü

İRAN’ın Semnan eyaletinde petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
04.11.2025 17:07
+
Yorum Yap
+
İran’ın Semnan eyaletinde petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, bölgede itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum