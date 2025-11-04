Mynet Trend

İran’da petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü

İRAN’ın Semnan eyaletinde petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İran’ın Semnan eyaletinde petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, bölgede itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İran
