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İran'da şeytana taptığı öne sürülen 135 kişi gözaltına alındı

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İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Demavend İlçesi Başsavcısı İbrahim Besabi, şeytana taptığı (satanist) öne sürülen 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran'da şeytana taptığı öne sürülen 135 kişi gözaltına alındı

Tasnim Haber Ajansına konuşan Besabi, "Demavend'de üzerinde şeytana tapanlara mahsus sembollerin bulunduğu erkek ve kadınlardan oluşan 135 kişilik grup gözaltına alındı." dedi.

Gözaltına alınanlardan 7'sinin tutuklandığını diğerlerinin ise şartlı tahliyeyle serbest bırakıldıklarını dile getiren Besabi, söz konusu kişilerle birlikte "sinir sistemini etkileyen maddeler, dövme malzemesi, bıçak ve çeşitli hapların" ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Elborz eyaleti polisi de ekim ayında, Kereç kentinde şeytana tapanlara ait simge ve nesneleri satan 5 kişilik bir şebekenin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN şeytana tapma gözaltı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah'tan bir fayda göremeyince, onun en büyük düşmanının tarafına geçmişler.
@extreem Zavalı senin nefes alman bile Allahtan
eveeet Allah a inanıyorum deyip dilinden yalan yaşantısından hırsızlık kul hakkı eksik olmayanların bu şeytana tapanlardan farkı var mı? Allah herkese yüreklere vicdan beyinlerine akıl versin. Kula ve paraya tapanlardan eylemesin. zira bizim ülkede insanların çoğu yukarıda yazdığım gibi.
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