İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 2’ye yükseldi
İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 2’ye yükseldiği bildirildi.
23.01.2026 12:11
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 5 bin 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 26 bin 752 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır
