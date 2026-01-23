İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 2’ye yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 5 bin 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 26 bin 752 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır