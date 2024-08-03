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  4. İran-İsrail arasındaki gerginlik sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündem oldu! 'Yerli Simpsonlar'

İran-İsrail arasındaki gerginlik sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündem oldu! 'Yerli Simpsonlar'

03.08.2024 11:33
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 11:33
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Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi, İran ve İsrail arasındaki tansiyonu iyice yükseltti. Birçok hava yolu şirketi, güvenlik gerekçesiyle İsrail, Lübnan ve İran uçuşlarını askıya aldı. Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medyada Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündem oldu.

MYNET- Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından gerilen Ortadoğu’da tansiyon yükseldi. Gerginlik tırmanırken birçok hava yolu firması bölgeye seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hindistan gibi ülkelere ait hava yolu firmaları, İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı. Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi.

iran israill

O SAHNE GÜNDEM OLDU

Tüm bu gelişmelerin ardından söz konusu olayların yıllar önce öngörüldüğü ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahne yeniden sosyal medyada gündem oldu.

11 kurtlar

İZLEYENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İsrail ve İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı sahne yıllar sonra savaş ihtimaliyle beraber gündem olurken, o anları izleyenler çok şaşırdı.

KURTLAR VAİDİSİ 2

Dizideki bu sahneye sosyal medyada; 'Yerli Simpsonlar bunu da bilmiş', 'bir diziden daha fazlası' gibi yorumlar yapıldı.

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İran İsrail kurtlar vadisi
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