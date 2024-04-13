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  4. SON DAKİKA | Beklenen İran saldırısı başladı! İsrail'e çok sayıda İHA fırlatıldı

SON DAKİKA | Beklenen İran saldırısı başladı! İsrail'e çok sayıda İHA fırlatıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.04.2024 22:47
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Son dakika haberine göre İsrail'in İran konsolosluğunu vurması sonrasında İran'dan beklenen saldırı geldi. İran'ın insansız hava araçları fırlatarak İsrail'e saldırı başlattığı aktarıldı.

SON DAKİKA | Beklenen İran saldırısı başladı! İsrail'e çok sayıda İHA fırlatıldı

İsrail, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'da İran konsolosluğuna yönelik saldırı düzenlemişti. Olayda 2'si general, 7 kişi hayatını kaybetmişti. İran bu saldırıya karşı İsrail için 'Cezalandıracağız' açıklamasını yapmıştı. ABD Başkanı Joe Biden İran'ın saldırısı öncesi 'Yapma' çağrısında bulunmuştu.

Bölgede tansiyon yükselirken ABD istihbaratı İran'ın en geç bu akşama kadar saldıracağını ifade etmişti. Saldırı öncesi İsrail, ülkedeki okullarda eğitime ara verdi.

İRAN SALDIRIYI BAŞLATTI

Gelen son açıklamalarda İran'ın insansız hava araçları fırlatarak İsrail'e saldırı başlattığı aktarıldı. İsrail ordusu savaş konumuna geçti. İHA'ların saatler içinde İsrail'de olacağı aktarıldı.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Bu gelişme öncesinde İran Tahran'daki, Ürdün ise tüm hava sahasını tamamen kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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