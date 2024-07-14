MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İranlı eşinin güzelliği gündem olmuştu! Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu şaşırttı

İranlı eşinin güzelliği gündem olmuştu! Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.07.2024 14:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'un Paşa’sı olarak seyirci karşısına çıkan Toygan Avanoğlu ve eşi Şiva Behrouzfar şu sıralar tatilde. Çift samimi açıklamalarıyla dikkat çekerken oyuncu bakıcı itirafıyla gündeme geldi.

İranlı eşinin güzelliği gündem olmuştu! Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu şaşırttı

Güldür Güldür Show'un yıldızı Toygan Avanoğlu 2019 yılında İranlı sevgilisi Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girmişti. Şiva Behrouzfar da eşi gibi oyuncu olsa da şu sıralar kızıyla ilgilendiği için ekranlardan uzak kalıyor.

Ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu ve eşi önceki gün Selimiye'de bir mekanda objektiflere takıldı.

e

Kızları Derin için tuttukları 13'üncü bakıcı ile de yollarını ayırdıklarını söyleyen ünlü isim, "Hem fiyatlar hem de alternatiflerin çok olmasından dolayı böyle bir sirkülasyon yaşadık, çalışan arkadaşlar da hiç taviz vermiyor kendilerinden, o konuda dertliyim" itirafıyla dikkat çekti.

www
Şiva Behrouzfar ise ekranlara geri döneceğinin müjdesini vererek, "Yakın zamanda görüştüğüm birkaç iş var, Derin de büyüdü, Ben de yavaş yavaş ekranlarda olmaya hazırlanıyorum" dedi.


Express
Hindistan'da yılın düğününe katıldı! O kurala uymadıHindistan'da yılın düğününe katıldı! O kurala uymadı
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür
En Çok Okunan Haberler
Ağzından dökülen tek kelimeyle tarihe geçti: "Yeni bir sembol haline gelecek"

Ağzından dökülen tek kelimeyle tarihe geçti: "Yeni bir sembol haline gelecek"

Bodrum'daki otopark ücreti şoke etti! Ünlü isim hesabı söyleyip isyan etti

Bodrum'daki otopark ücreti şoke etti! Ünlü isim hesabı söyleyip isyan etti

Dünyanın konuştuğu suikasttin arkasındaki isim: Thomas Matthew Crooks... Evinin etrafı sarıldı, ABD'li yetkili kullandığı silahı açıkladı! Milyonlarca evde var

Dünyanın konuştuğu suikasttin arkasındaki isim: Thomas Matthew Crooks... Evinin etrafı sarıldı, ABD'li yetkili kullandığı silahı açıkladı! Milyonlarca evde var

Trump'a isabet eden 'dost' ateşiymiş!

Trump'a isabet eden 'dost' ateşiymiş!

"Çin'in hızı": Suikast girişiminden sadece 2 saat sonra harekete geçtiler! Trump tişörtleri satışa sunuldu: "2 binden fazla sipariş aldık"

"Çin'in hızı": Suikast girişiminden sadece 2 saat sonra harekete geçtiler! Trump tişörtleri satışa sunuldu: "2 binden fazla sipariş aldık"

En son 2016'da bikinili poz vermişti! Sibel Can'dan yaz pozu

En son 2016'da bikinili poz vermişti! Sibel Can'dan yaz pozu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.