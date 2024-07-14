İranlı eşinin güzelliği gündem olmuştu! Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu şaşırttı

Güldür Güldür Show'un yıldızı Toygan Avanoğlu 2019 yılında İranlı sevgilisi Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girmişti. Şiva Behrouzfar da eşi gibi oyuncu olsa da şu sıralar kızıyla ilgilendiği için ekranlardan uzak kalıyor.

Ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu ve eşi önceki gün Selimiye'de bir mekanda objektiflere takıldı.

Kızları Derin için tuttukları 13'üncü bakıcı ile de yollarını ayırdıklarını söyleyen ünlü isim, "Hem fiyatlar hem de alternatiflerin çok olmasından dolayı böyle bir sirkülasyon yaşadık, çalışan arkadaşlar da hiç taviz vermiyor kendilerinden, o konuda dertliyim" itirafıyla dikkat çekti.



Şiva Behrouzfar ise ekranlara geri döneceğinin müjdesini vererek, "Yakın zamanda görüştüğüm birkaç iş var, Derin de büyüdü, Ben de yavaş yavaş ekranlarda olmaya hazırlanıyorum" dedi.



