İranlı turistler bu yıl üzdü

Turizm sezonunun açılmasına az bir zaman kala her yıl olduğu gibi bu sene de Nevruz Bayramı dolayısıyla özellikle İranlı turistler Trabzon’a gelmeye başladı. Geçen yıla göre şehre gelen İranlı turist sayısındaki azalma dikkat çekerken, Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran ve Azerbaycan'dan 21 Mart itibariyle Nevruz Bayramı tatili nedeniyle turistlerin bölgeye gelmeye başladığını kaydeden Kantarcı "Geçen yıla göre değerlendirecek olursak bu sene özellikle İran’dan gelen misafir sayımız biraz daha az. Tabi bu bizim geçmiş dönemlerde vermiş olduğumuz hizmetin düşüklüğünden ya da farklı sebeplerden değil. Bunun sebebi İran’daki geçtiğimiz sezon yaşanan bazı ekonomik problemler. Paralarında değer kaybı yaşandı. Bundan dolayı sayılarda azalma var. Bir de İran'da yurt dışı çıkış harçlarının arttırılması da gelen turist sayısında azalmaya etki etti. Son birkaç gündür toparlamaya başladı. Geçen haftaya göre yaşanan düşüş kendini toparlıyor. Ama geçen seneki rakamlara maalesef ulaşamayacağız gibi gözüküyor" dedi.