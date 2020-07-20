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Ireland Baldwin bikinisinin azizliğine uğradı! Hemen kapadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 16:21 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle aylarca evinden çıkmayan model Ireland Baldwin, her gün Malibu plajında görüntüleniyor. Baldwin, son olarak sörf yaparken bikinisinin azizliğine uğradı.

Ireland Baldwin bikinisinin azizliğine uğradı! Hemen kapadı

Son bir haftadır neredeyse her gün denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülenen Ireland Baldwin dün de sevgilisi Corey Harper ve arkadaşlarıyla denizde deve güreşine tutuştuğu sırada objektiflere takıldı.

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24 yaşındaki Ireland Baldwin, bir arkadaşının omuzuna çıktı ve karşısındaki çifti denize itmeye çalıştı. 1.85 santimlik model, sonunda bu konuda başarılı da oldu.

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Baldwin, sevgilisi Corey Harper ve kalabalık arkadaş grubu, denizdeki oyunları bittikten sonra kumların üzerinde aldı soluğu. Baldwin daha sonra ise sörf yapmak için yeniden denize girdi.

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Ancak ünlü isim bikinisinin azizliğine uğradı.
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Dalgaların arasında kalan Ireland Baldwin durumu fark edince hemen göğüslerini kapadı.


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