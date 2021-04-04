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Ireland Baldwin iç çamaşırı giyip reklam yaptı! Tepki çekti

04.04.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin bu sefer de iç çamaşırı reklamı için verdiği pozla gündem oldu.

Ireland Baldwin iç çamaşırı giyip reklam yaptı! Tepki çekti

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan model Ireland Baldwin, yaptığı her paylaşımla sosyal medyayı sallıyor.

Zaman zaman iddialı pozlarını paylaşan Baldwin zaman zaman da reklam aldığı sayfasında yaptığı pozlarla gündeme geliyor. Baldwin son olarak bir iç çamaşırı markasının reklamı için külot giyip paylaşıp yaptı.

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"Bu külotlar çok güzel" diyen genç modele yorum yağdı. Ireland Baldwin'ın bu pozuna bazı takipçileri ise tepki gösterdi. Ireland Baldwin'in oturuş tarzı ve bedenini böyle sergilemesi hayranlarının bir kısmının hoşuna gitmedi.

Genç model paylaşımına "Bu iç çamaşırları büyülü. Etrafta dolaşmak için çok yumuşak, rahat ve sevimli" notunu düştü.

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Ireland Baldwin
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oy oy oyyyyy yapma böyle şeyler olanı var olmayanı var savaş çıkartıcannn

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