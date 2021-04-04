Ireland Baldwin iç çamaşırı giyip reklam yaptı! Tepki çekti

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan model Ireland Baldwin, yaptığı her paylaşımla sosyal medyayı sallıyor.

Zaman zaman iddialı pozlarını paylaşan Baldwin zaman zaman da reklam aldığı sayfasında yaptığı pozlarla gündeme geliyor. Baldwin son olarak bir iç çamaşırı markasının reklamı için külot giyip paylaşıp yaptı.

"Bu külotlar çok güzel" diyen genç modele yorum yağdı. Ireland Baldwin'ın bu pozuna bazı takipçileri ise tepki gösterdi. Ireland Baldwin'in oturuş tarzı ve bedenini böyle sergilemesi hayranlarının bir kısmının hoşuna gitmedi.

Genç model paylaşımına "Bu iç çamaşırları büyülü. Etrafta dolaşmak için çok yumuşak, rahat ve sevimli" notunu düştü.



