Ireland’dan güneşe minnet pozu

Dünya çapında tanınan iki ünlü oyuncunun kızları olan Ireland kariyerini modellik üzerine sürdürdüğünden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da son derece çarpıcı ve cesur oluyor. Katıldığı çekimlerden en özel kareleri takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan ünlü model bu defa gündelik hayatından bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Güneşe minnettarlığını ilettiği paylaşımda üstsüz olduğu görülen Ireland Baldwin’in bu karesi çok sayıda yorum alırken genç kadının kolundaki şarkıcı David Bowie dövmesi de dikkatlerden kaçmadı.