MAGAZİN

Ireland’dan güneşe minnet pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

Oyuncu Kim Basinger ve Alec Baldwin'in kızları olan 22 yaşındaki Ireland yaptığı paylaşımla güneşe olan sevgisini gösterdi.

Ireland’dan güneşe minnet pozu

Dünya çapında tanınan iki ünlü oyuncunun kızları olan Ireland kariyerini modellik üzerine sürdürdüğünden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da son derece çarpıcı ve cesur oluyor. Katıldığı çekimlerden en özel kareleri takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan ünlü model bu defa gündelik hayatından bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Güneşe minnettarlığını ilettiği paylaşımda üstsüz olduğu görülen Ireland Baldwin’in bu karesi çok sayıda yorum alırken genç kadının kolundaki şarkıcı David Bowie dövmesi de dikkatlerden kaçmadı.

ireland-ic

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kim basinger alec baldwin

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emina Sandal, aksiyon filminde oynamak istiyor

Emina Sandal, aksiyon filminde oynamak istiyor

Semra Güzel’e sordular: ‘Kıvanç Tatlıtuğ mu yoksa Burak Özçivit mi?’

Semra Güzel’e sordular: ‘Kıvanç Tatlıtuğ mu yoksa Burak Özçivit mi?’

Selma Ergeç, ‘Yaşamayanlar’la ilgili konuştu

Selma Ergeç, ‘Yaşamayanlar’la ilgili konuştu

Şahan Gökbakar: Padişahlığı ve Hilafeti devirip…

Şahan Gökbakar: Padişahlığı ve Hilafeti devirip…

Alişan: Düğünümüzde Fenerbahçe marşı çalacak

Alişan: Düğünümüzde Fenerbahçe marşı çalacak

Adriana Lima, New York sokaklarında poz verdi

Adriana Lima, New York sokaklarında poz verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.