İrem’den Kerem’e öneri: İfşa edenleri avukata ver

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve karantina günlerine dair yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı İrem Derici, bu defa da isim vermeden eski basketbolcu Kerem Tunçeri hakkında bir paylaşımda bulundu. Aslı Enver ile bir aydır birlikte olduğu ortaya çıkan ve sonrasında da başka kadınlarla yazışmaları ifşa edilen Tunçeri’ye seslenen Derici, bu yapılanların suç olduğunu hatırlattı ve Kerem’in hakkını mahkemede aramasını salık verdi.

İşte İrem Derici’nin o paylaşımı: “Kimse kimseye DM'den yürümüyor değil mi, sadece malum kişi. Rahatsız oluyorsan bakma, cevap verme, bas engeli. Ayrıca özel yazışmaların paylaşılmasının baya yaptırımı olan bir suç olduğunu çok iyi biliyorum, ‘ifşa’ adı altında meşrulaştıramazsınız. Ver avukata hocam, hemen ver”

