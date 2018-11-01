İrem Derici aşk sarhoşu!

Mekanda sevgilisinin g\u00f6zlerinin i\u00e7ine bakarak \u015fark\u0131 s\u00f6yleyen Derici, \u201c\u015eark\u0131 s\u00f6ylerken ona kitlendim\u201d dedi.\n\n\u015eark\u0131c\u0131, muhabirlerin \u201cReklam a\u015fk\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131z s\u00f6ylentisine ne diyeceksiniz\u201d sorusuna \u201cBak\u0131n el eleyiz. A\u011fz\u0131 olan konu\u015fuyor\u201d yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.\n\nPARTNERSevgilisini 'bakire seks robotu'na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek i\u00e7in...Kardashian ailesi melekleri g\u00f6lgede b\u0131rakt\u0131Metin Hara ve Adriana Lima'dan cad\u0131lar bayram\u0131 pozu
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