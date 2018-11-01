MAGAZİN

İrem Derici aşk sarhoşu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

İrem Derici, Genco Ecer ile Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi.

İrem Derici aşk sarhoşu!

Mekanda sevgilisinin gözlerinin içine bakarak şarkı söyleyen Derici, “Şarkı söylerken ona kitlendim” dedi.

5bd9bab067b0a8259cec3cf0

Şarkıcı, muhabirlerin “Reklam aşkı yaşadığınız söylentisine ne diyeceksiniz” sorusuna “Bakın el eleyiz. Ağzı olan konuşuyor” yanıtını verdi.

5bd9bab067b0a8259cec3cf2

PARTNERSevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Kardashian ailesi melekleri gölgede bıraktıKardashian ailesi melekleri gölgede bıraktı
Metin Hara ve Adriana Lima'dan cadılar bayramı pozuMetin Hara ve Adriana Lima'dan cadılar bayramı pozu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Genco Ecer nişantaşı

En Çok Okunan Haberler

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci davasında gerekçeli karar açıklandı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci davasında gerekçeli karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlüler bu yıl da Cadılar Bayramı için çok iddialı

Ünlüler bu yıl da Cadılar Bayramı için çok iddialı

Dilay Korkmaz: Karius bana da mesaj attı ama...

Dilay Korkmaz: Karius bana da mesaj attı ama...

Yıldız Tilbe: Shakira'dan neyim eksik

Yıldız Tilbe: Shakira'dan neyim eksik

Kardashian ailesi melekleri gölgede bıraktı

Kardashian ailesi melekleri gölgede bıraktı

Metin Hara ve Adriana Lima'dan cadılar bayramı pozu

Metin Hara ve Adriana Lima'dan cadılar bayramı pozu

Jennifer Lopez'den cesur poz!

Jennifer Lopez'den cesur poz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.