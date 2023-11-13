İrem Derici Atakan'ı unuttu! Aşk pozu olay oldu

Sosyal medya pozları ve argo yorumlarıyla adından söz ettiren İrem Derici Atakan Işıktutan ile 8 aylık bir ilişki yaşamıştı. Dolu dizgin giden aşk bir anda bitmiş ve sebep olarak da yoğun çalışma temposunu gösterilmişti.

İrem Derici kısa sürede yeni bir aşka yelken açtı.

Derici, bugün yönetmen sevgilisi Gökhan Fırat ile birlikte olduğu hikayeyi paylaştı ve "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar vardır" notunu düştü.

36 yaşındaki şarkıcı Atakan ile ayrılığına dair "İşler pisleşmeden ve birbirimize hırçınlaşmadan ayrılık kararı aldık. 3-4 konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Genelde ilişkilerim kavga ve gürültüyle bitiyor. Bu sefer böyle olsun istemedim çünkü Atakan çok değerliydi benim için, hâlâ da öyle" demişti.







