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İrem Derici Atakan'ı unuttu! Aşk pozu olay oldu

13.11.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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Açıklamaları ve özel hayatı ile gündemden düşmeyen İrem Derici, yeni sevgilisi Gökhan Fırat ile fotoğrafını paylaşarak aşkını resmen ilan etti. Derici büyük aşk yaşadığı Atakan ile ayrılık sebebini zamansızlık olarak açıklamıştı.

Sosyal medya pozları ve argo yorumlarıyla adından söz ettiren İrem Derici Atakan Işıktutan ile 8 aylık bir ilişki yaşamıştı. Dolu dizgin giden aşk bir anda bitmiş ve sebep olarak da yoğun çalışma temposunu gösterilmişti.

İrem Derici kısa sürede yeni bir aşka yelken açtı.

Derici, bugün yönetmen sevgilisi Gökhan Fırat ile birlikte olduğu hikayeyi paylaştı ve "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar vardır" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

36 yaşındaki şarkıcı Atakan ile ayrılığına dair "İşler pisleşmeden ve birbirimize hırçınlaşmadan ayrılık kararı aldık. 3-4 konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Genelde ilişkilerim kavga ve gürültüyle bitiyor. Bu sefer böyle olsun istemedim çünkü Atakan çok değerliydi benim için, hâlâ da öyle" demişti.


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