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İrem Derici bu sefer alttan göğüs dekoltesi verdi!

02.12.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç burun ameliyatı dışında göğüs ve diş estetiği olarak kendini yenileyen İrem Derici son sahne kostümüyle dikkat çekti. Derici bu sefer alttan göğüs dekoltesiyle olay oldu.

İrem Derici bu sefer alttan göğüs dekoltesi verdi!

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici sahne kostümleriyle hayranlarını mest ediyor.

Sahne için hiçbir masraftan kaçınmayan ve her daim iddialı kostümler seçen Derici bu sefer de alttan göğüs dekoltesi verdi. Konserden pozlarını paylaşan Derici paylaşımında ise "Bu sefer alttan dekolte verdim" yorumunda bulundu.

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Mavi iddialı kıyafetiyle hayranlarından beğeni toplayan Derici'ye "Gittikçe güzelleşen şeylerin başında sen varsın" yorumları yağdı.

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Derici daha önce kostümünün dekoltesini fazla bulanlara "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" diyerek yanıt vermişti.

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İrem Derici
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