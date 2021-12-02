İrem Derici bu sefer alttan göğüs dekoltesi verdi!

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici sahne kostümleriyle hayranlarını mest ediyor.

Sahne için hiçbir masraftan kaçınmayan ve her daim iddialı kostümler seçen Derici bu sefer de alttan göğüs dekoltesi verdi. Konserden pozlarını paylaşan Derici paylaşımında ise "Bu sefer alttan dekolte verdim" yorumunda bulundu.

Mavi iddialı kıyafetiyle hayranlarından beğeni toplayan Derici'ye "Gittikçe güzelleşen şeylerin başında sen varsın" yorumları yağdı.

Derici daha önce kostümünün dekoltesini fazla bulanlara "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" diyerek yanıt vermişti.



