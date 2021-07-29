İrem Derici dekolteli pozuyla mesajını verdi: Köpek gibi çalışıp...

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir süredir hem tatil yapan hem de konserlerine devam eden Derici iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Derici, siyah mayosu ile sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında 'Alışıyor musun' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Derici'yi bu paylaşım kesmeyince dekolteli büstiyeriyle verdiği bir pozu "Köppppek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan bi’ kadınım" notuyla paylaştı.

Derici'ye yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz "Bebek misin be kadın" yorumunda bulundu. Kuaförden çıkan Derici'nin saçları ve tarzı da hayranları tarafından beğeni topladı.



