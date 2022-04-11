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  4. İrem Derici'den dekolteli "ırgat" paylaşımı! Spor sonrası paylaşımı şaşırttı

İrem Derici'den dekolteli "ırgat" paylaşımı! Spor sonrası paylaşımı şaşırttı

11.04.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici, şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde Cem Belevi ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen şarkıcıdan bu defa çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

İrem Derici'den dekolteli "ırgat" paylaşımı! Spor sonrası paylaşımı şaşırttı

İrem Derici, son dönemde Cem Belevi ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan şarkıcı İrem Derici, Cem Belevi ile yaşadığı aşka dair yaptığı itirafla dikkat çekmiş ve Belevi'yi kastederek "Ben şu anki bağımlılığımı nasıl bırakacağım?" demişti.

"HAFTAYA YİNE IRGAT GİBİ BAŞLADIK"

Ünlü şarkıcıdan bu kez şaşırtan bir spor paylaşımı geldi. Spor yaparken çektiği anları story olarak paylaşan İrem Derici paylaşımına "Haftaya yine ırgat gibi başladık" notunu ekledi.

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DEKOLTELİ PAYLAŞIM GELDİ

Derici bir başka hikaye paylaşımında ise dekolteli pozunu paylaştı.

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"MAKSİMUM TAKATİM"

Ünlü şarkıcının midilli paylaşımı da takipçilerini güldürdü. İrem Derici sekerek giden bir midilli videosunu paylaşarak "Cuma'ya kadar maksimum takatim" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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