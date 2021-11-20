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İrem Derici’den eleştirilere jet yanıt: O kadar olsun artık

20.11.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda başladığı konser maratonuna devam ediyor. Son olarak Ankara’da sahneye çıkan şarkıcı, derin yırtmaçlı eteği ve göğüs dekoltesi ile gündeme gelmişti. İrem Derci, kıyafetini eleştirenlere yanıt verdi.

İrem Derici’den eleştirilere jet yanıt: O kadar olsun artık

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Ankara’da sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Beyaz derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıkan İrem Derici, dekolteli kıyafeti yüzünden eleştirilerin hedefi olmuştu.

İrem Derici uyuyamadı! &quot;Yan odada ciyak ciyak...&quot;İrem Derici uyuyamadı! "Yan odada ciyak ciyak..."

İrem Derici’den kendisini eleştirenlere çok konuşulacak bir yanıt geldi. Kostümünü iddialı bulanlara “O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna yatırdım. O kadar olsun artık” dedi. Popçu, “Taş gibisin mübarek” diyen bir hayranına da “Sevgili Dilan beni zayıflatınca beton gibi olacağım” karşılığını verdi.

ESTETİK OPERASYONLARA BİNLARCA LİRA HARCADI

Öte yandan İrem Derici’ üç burun ameliyatı oldu, göğüslerini ve dişlerini yaptırdı. 300 bin TL harcadı. İrem Derici göğüs estetiği yaptırdığını söylemiş ve bunun karşılığında 4000 euro ödediğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
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