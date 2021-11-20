İrem Derici’den eleştirilere jet yanıt: O kadar olsun artık

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Ankara’da sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Beyaz derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıkan İrem Derici, dekolteli kıyafeti yüzünden eleştirilerin hedefi olmuştu.

İrem Derici’den kendisini eleştirenlere çok konuşulacak bir yanıt geldi. Kostümünü iddialı bulanlara “O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna yatırdım. O kadar olsun artık” dedi. Popçu, “Taş gibisin mübarek” diyen bir hayranına da “Sevgili Dilan beni zayıflatınca beton gibi olacağım” karşılığını verdi.

ESTETİK OPERASYONLARA BİNLARCA LİRA HARCADI

Öte yandan İrem Derici’ üç burun ameliyatı oldu, göğüslerini ve dişlerini yaptırdı. 300 bin TL harcadı. İrem Derici göğüs estetiği yaptırdığını söylemiş ve bunun karşılığında 4000 euro ödediğini belirtmişti.

