İrem Derici'den Gülse Birsel'e ilginç yorum: Affınıza sığınarak...

Şimdilerde Jet Sosyete adlı dizisi ile ekrana gelen oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isimlerden biri.

Renkli ve esprili kişiliğini yaptığı paylaşımlarda gösteren ve yer yer kendisiyle dalga geçmekten de geri kalmayan Birsel son olarak yer aldığı bir dergi çekiminden kareler paylaştı.

Verdiği pozu ‘Sanırsın cool bi insan’ notuyla paylaşan Birsel’e bir yorum da şarkıcı İrem Derici’den geldi.

Derici, başarılı ismin bu karesinin altına; ‘Ay affınıza sığınarak OHA demek istiyorum’ yazdı.





