Erkek olmak için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi! "Pişman oldum" dedi... "Beş yıl sonra tekrar kadına döndüm"

İrlanda'nın Dublin bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki Sinead Watson isimli bir kadın 20 yaşındayken kendini son derece mutsuz hissederek ve erkekler tarafından gerçekleştirilen ciddi cinsel saldırılar nedeniyle travmaya maruz kalarak cinsiyet değiştirmeye karar verdi.

Sinead, cinsiyet değiştirme tedavisi görmesi halinde tüm sorunlarının ortadan kalkacağına kendini inandırdı. 23 yaşındayken Sandyford Cinsiyet Kliniğinde "cinsiyet hoşnutsuzluğu" başvurusunda bulunan Watson cinsiyetini değiştirerek erkek oldu.

DERİN BİR PİŞMANLIK HİSSETTİ

Cinsiyet değiştirme prosedüründen 5 yıl sonra derin bir pişmanlık hissi yaşadığını söyleyen Watson, 27 yaşında yeniden bir kadın olarak yaşamaya başladı. Erkeklik hormonu testosteron alması nedeniyle kalıcı ağrılar hissettiğini söyleyen Watson, "Beş yıl sonra tekrar kadına döndüm. Hormon tedavilerinden vücudum mahvoldu. Şimdi göğüslerim yerinde yara izleri var. Çifte mastektomi ameliyatımdan sonra uyandığımda korkunç bir hata yaptığımı fark ettim.O zamana kadar sakal bırakmıştım ve aldığım testosteron nedeniyle sesim kalınlaşmıştı. Geri dönüşün olmayacağını hissettim" dedi.