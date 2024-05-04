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    4. Erkek olmak için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi! "Pişman oldum" dedi... "Beş yıl sonra tekrar kadına döndüm"

    Erkek olmak için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi! "Pişman oldum" dedi... "Beş yıl sonra tekrar kadına döndüm"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.05.2024 11:23
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    İrlanda'da yaşayan Sinead Watson isimli bir kadın on yıldan uzun bir süre önce cinisyet bunalımı yaşadı ve 20'li yaşında cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptırdı. Uzun ve yoğun geçen cinsiyet değiştirme sürecinin sonrasında Sean'a dönüşen Watson, pişman olduğunu dile getirerek yeniden kadına oldu.

    İrlanda'nın Dublin bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki Sinead Watson isimli bir kadın 20 yaşındayken kendini son derece mutsuz hissederek ve erkekler tarafından gerçekleştirilen ciddi cinsel saldırılar nedeniyle travmaya maruz kalarak cinsiyet değiştirmeye karar verdi.

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    Sinead, cinsiyet değiştirme tedavisi görmesi halinde tüm sorunlarının ortadan kalkacağına kendini inandırdı. 23 yaşındayken Sandyford Cinsiyet Kliniğinde "cinsiyet hoşnutsuzluğu" başvurusunda bulunan Watson cinsiyetini değiştirerek erkek oldu.

    DERİN BİR PİŞMANLIK HİSSETTİ

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    Cinsiyet değiştirme prosedüründen 5 yıl sonra derin bir pişmanlık hissi yaşadığını söyleyen Watson, 27 yaşında yeniden bir kadın olarak yaşamaya başladı. Erkeklik hormonu testosteron alması nedeniyle kalıcı ağrılar hissettiğini söyleyen Watson, "Beş yıl sonra tekrar kadına döndüm. Hormon tedavilerinden vücudum mahvoldu. Şimdi göğüslerim yerinde yara izleri var. Çifte mastektomi ameliyatımdan sonra uyandığımda korkunç bir hata yaptığımı fark ettim.O zamana kadar sakal bırakmıştım ve aldığım testosteron nedeniyle sesim kalınlaşmıştı. Geri dönüşün olmayacağını hissettim" dedi.

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    İrlanda cinsiyet değiştirme cinsiyet değiştirme ameliyatı
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