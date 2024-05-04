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    4. Tarihi kesinleşti! "Emily in Paris" dizisi 4. sezonuyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor

    Tarihi kesinleşti! "Emily in Paris" dizisi 4. sezonuyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.05.2024 15:38
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    Netflix'in ilk 3 sezonuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizisi "Emily in Paris" 4. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon tarihi ise ilk kısmı 15 Ağustos, ikinci kısmı ise 12 Eylül olarak açıklandı.

    Dünyaca ünlü oyuncu Lily Colins'in başrolünde yer aldığı "Emily in Paris" dizisi yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşmak için adeta gün sayıyor. 4. sezon için geri sayımın yapıldığı dizinin yeni sezonunun iki kısım şeklinde yayınlanacağı açıklandı.

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    Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından "Paris’ten şıkır şıkır bir mesaj var!" notuyla paylaşım yapıldı.


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    Anahtar Kelimeler:
    Emily in Paris
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