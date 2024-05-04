Tarihi kesinleşti! "Emily in Paris" dizisi 4. sezonuyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor

Dünyaca ünlü oyuncu Lily Colins'in başrolünde yer aldığı "Emily in Paris" dizisi yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşmak için adeta gün sayıyor. 4. sezon için geri sayımın yapıldığı dizinin yeni sezonunun iki kısım şeklinde yayınlanacağı açıklandı.
Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından "Paris’ten şıkır şıkır bir mesaj var!" notuyla paylaşım yapıldı.
Paris’ten şıkır şıkır bir mesaj var! Emily in Paris 4. sezon 1. Kısım 15 Ağustos, 2. kısım 12 Eylül’de sadece Netflix’te. pic.twitter.com/s8VniUuPoS— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 3, 2024