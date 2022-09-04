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İrem Derici'den "Hissediyorum, tekrar evlenecek!" diyen astroloğa şok yanıt!

04.09.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, yoğun konser programının yanı sıra Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir astrolog olduğu görülen bir sosyal medya kullanıcısının onu etiketleyerek yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Takipçisinin, "Hissediyorum. İrem Derici tekrar evlenecek." sözlerine yanıt veren ünlü şarkıcı görenleri gülümsetti. İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı...

İrem Derici'den "Hissediyorum, tekrar evlenecek!" diyen astroloğa şok yanıt!

İrem Derici sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden. Ünlü şarkıcı, Instagram'dan yaptığı açıklamada yoğun konser programı sebebiyle yorulduğu için Eylül ayında kendisine 1 hafta dinlenme molası vereceğini belirtmişti. İrem Derici'nin Instagram paylaşımı olay oldu.

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"DİLERİM, İREM DERİCİ BU SEFER SONSUZ MUTLU OLUR"

İrem Derici'yi etiketleyen sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının yakın zamanda yeniden evleneceğini söylediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hissediyorum, İrem Derici tekrar evlenecek.
Dilerim bu sefer sonsuz mutlu olur."

Yeni Proje

İREM DERİCİ'DEN TAKİPÇİSİNE YANIT

Astrolog olduğu görülen takipçisinin kendisi hakkında yaptığı yorumu paylaşan İrem Derici "Hızlıca diğer hikayeye geçiyoruz" notunu düşerek daha önce magazin gazetecilerinin evlilik sorusu üzerine yaptığı açıklamayı paylaştı.

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Basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Evlenmeyeceğim ulan. Seda abla bizim için evlendi. Mutluluklar onun olsun. Ben düğün derneklerden nefret ediyorum. Sadece sahneye çıkmayı seviyorum. Çünkü para kazanıyorum" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı soruyu şu sözlerle noktalamıştı:

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"Aşkım evlenmeyeceğim! Bak ev-len-me-ye-ce-ğim! Geri de toplamayacağım altınları. Köpek gibi çalışıp prensesler gibi yaşıyorum Allah'a şükür. "

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